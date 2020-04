Giornata della Terra 2020: in Giappone con la futuristica Mercedes-Benz Vision EQS

Le vetture concept posseggono quasi sempre un fascino misterioso. Vuoi per il fatto che siano prototipi rarissimi, vuoi perché vengono prodotte da un piccolissimo team di esperti, ma probabilmente in gran parte è dovuto alla spinta immaginifica che spesso impongono, la quale imprime nella mente un'idea diversa di futuro.

Questo discorso vale sicuramente per la Mercedes-Benz Vision EQS, presentata ufficialmente poche settimane fa, e che potete ammirare attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina. Si presenta come una berlina di lusso a quattro porte dallo stile sinuoso e affusolato, che si muove nel silenzio grazie a un grosso pacco batterie. Mercedes non nasconde affatto di voler creare una gamma di auto elettriche col prefisso EQ, e questa EQ-S va a collocarsi nella fascia alta del progetto, che si espanderà enormemente nei prossimi anni. Infatti il produttore ha affermato che il concept non si discosterà molto dal modello che vedremo in commercio, il quale potrebbe arrivare prima di quanto previsto.

Come potete notare voi stessi il look della macchina racchiude un concetto di futuro molto popolare di questi tempi: forme caratterizzate da curve piuttosto che da spigoli, estetica semplice e minimale ma al contempo sofisticata, LED soffusi e dai colori calmi in abitacolo, i quali creano un'atmosfera rilassata. Ovviamente il futuro non parla soltanto di aspetto, ma anche di sostenibilità, quindi troviamo materiali riciclabili e a basso impatto ambientale.

Un altro focus importante di Mercedes-Benz è quello sull'esperienza, che ogni sua vettura futura deve trasmettere al conducente in modo chiaro e studiato. Un sentiero non dissimile da quello intrapreso negli ultimi anni da Tesla, che con le sue EV si distingue fortemente dalla concorrenza tramite delle scelte di design caratteristiche e riconoscibili.

Nel frattempo la casa tedesca procede parallelamente con la Mercedes-Benz EQE, che sfiderà apertamente la Tesla Model S tramite soluzioni ben precise.