C'è un whisky ufficiale di Aston Martin in collaborazione con Bowmore

Arriva il Whisky ufficiale di Aston Martin. La prestigiosa casa automobilistica ha collaborato con uno dei produttori più importanti per creare un whisky premium in edizione limitata. "La bevanda di riferimento degli amanti del whisky e gli appassionati di Aston Martin".

La partnership è tra Aston Martin e la distilleria Bowmore. I due brand creeranno assieme sia nuovi prodotti che nuove "esperienze" — di cui però non è ancora stato svelato nulla.

La Bowmore è la più antica distilleria di Islay. Il Whisky di Aston Martin sarà caratterizzato da una bottiglia esclusiva, con un design che si farà notare. Alla bottiglia, non a caso, stanno collaborando anche i designer di Aston Martin. Bowmore e Aston Martin presenteranno il nuovo whisky con una serie di eventi in tutto il mondo.

"Entrare in una partnership globale con un brand di tanto pregio e con così tanta storia è emozionante e straordinario per un marchio come Bowmore", spiega Albert Baladi, CEO di Beam Suntory, l'azienda che possiede il brand Bowmore.

Le bottiglie saranno in edizione limitata, e sono progettate per essere degli ambiti oggetti da collezione.

Non ne conosciamo ancora il prezzo, ma dubitiamo che si tratti del tipo di alcolico che si trova negli scaffali dei supermercati.

Ovviamente accostare il tema dell'alcol ad un brand automobilistico richiede un minimo di cautela, così tutto il materiale promozionale verrà accompagnato da slogan che invitano i clienti a bere responsabilmente e mai prima di mettersi alla guida.



