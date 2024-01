C'è una Tesla Roadster abbandonata da 4 anni a San Francisco: un vero mistero

C'è una Tesla Roadster che negli ultimi 4 anni è rimasta posteggiata nello stesso identico posto in quel di San Francisco: a chi appartiene, e come mai nessuno l'ha mai spostata dal 2019 ad oggi?

Un vero e proprio mistero, quasi un giallo, e che ha attirato l'attenzione anche dei siti web specializzati e dei social. L'utente Nic Cruz Patane ha pubblicato su X (ex Twitter) un'immagine della stessa auto elettrica fra le erbacce, (post che trovate qui sotto), vettura che non può essere rimossa in quanto parcheggiata su una strada privata.

Come potete vedere voi stessi la Tesla Roadster, trovata di recente anche abbandonata in un container in Cina, non è affatto in ottime condizioni con rami e foglie che sono cresciuti attraverso le ruote, e qualcuno ha colto la palla al balzo commentando: "È quella che Elon Musk chiamerebbe un'auto verde”.

Anche la vernice, in colore Twilight Blue, non appare affatto messa bene e la vettura in generale dovrebbe passare da un carrozziere. Va comunque detto che San Francisco non è una città dove il maltempo imperversa, tenendo conto che l'ultima nevicata si è registrata nel lontano 1976, di conseguenza la vernice si è scolorita solo per l'effetto dell'esposizione al sole, nonché del vento e della pioggia.

Ci sono inoltre diversi graffi mentre le luci si sono appannate. Curiosa la presenza della targa posteriore (quella anteriore non c'è più), dove si legge Fun Fuel, un messaggio di scherno a chi ritiene che solamente le auto a combustione interna siano divertenti.

Qualcuno del Tesla Motors Club ha effettuato delle verifiche sull'auto scoprendo che è stata immatricolata per la prima volta nel 2009 in Colorado e quindi in California nel 2014. L'ultimo tagliando è stato invece fatto nel 2019, con la sostituzione degli pneumatici, e sul contachilometri segnava 22mila miglia: da allora la Tesla Roadster non si è più mossa.

L'ipotesi più accreditata è che il possessore del veicolo sia morto, magari senza avere eredi, oppure, qualcuno abbia abbandonato in fretta e furia San Francisco 4 anni fa: chissà se il mistero verrà mai svelato.

Ricordiamo che la Tesla Roadster è stata lanciata nello spazio 6 anni fa con un mega show da parte di Elon Musk che fece conoscere la sua azienda in tutto il mondo.