C'è una Tesla Model X in grado di percorrere il quarto di miglio in 10 secondi

Come potete notare voi stessi dal video in alto, una incredibile Tesla Model X è riuscita nell'intento di percorrere il quarto di miglio in poco più di 10 secondi: si tratta di una performance assolutamente degna di nota, soprattutto per un SUV tanto massiccio.

Ciò non è dovuto soltanto all'aggiornamento della casa madre, il quale ha recentemente dotato la EV dell'Assetto Ghepardo utile a migliorare le gare di accelerazione, ma soprattutto agli interventi che il proprietario della Model X ha deciso di apportare.

Il primo aspetto da migliorare era il peso, e quindi la cosa da più immediata fare è stata quella di rimuovere tutti i sedili non necessari dall'abitacolo, oltre a pannelli e componenti non essenziali, come l'intera area di carico sotto il cofano all'avantreno.

Il risultato è stato ovviamente un abbassamento dei tempi sul quarto di miglio, un incremento della manovrabilità e una diminuzione dello spazio di frenata. Non bisogna poi tralasciare che la massa influisce sull'efficienza di ogni autovettura, e pertanto anche in questo senso il lavoro ha certamente pagato.

Insomma, quello che però a noi interessa concerne il tempo sul quarto di miglio. Una normale Model X P100D, la più potente Model X di serie tralasciando la variante Raven, riesce a ottenere un tempo di 11,28 secondi. Di sicuro è una performance di tutto rispetto, ma è nulla se comparata a quella registrata dall'esemplare del video in alto, il quale è riuscito a completare il quarto di miglio in un incredibile 10,9121 secondi al Palm Beach International Raceway della Florida. Siamo di conseguenza davanti alla Model X più veloce in assoluto sul dritto, capace di far impallidire persino alcune delle supercar più apprezzate del momento.

