C'è un Tesla Cybertruck in vendita in Germania: 'E' omologato'. Ma c'è da fidarsi?

Malgrado Tesla ufficialmente non venda il proprio Cybertruck in Europa, un'unità è stata importata ed è ora in vendita in Germania. Ma non ci sarebbe il problema dell'omologazione? Ebbene, il venditore sostiene di averlo modificato per renderlo compatibile con i regolamenti europei.

Infatti Tesla interruppe anzitempo l'accettazione degli ordini in Europa e Cina, principalmente a causa delle sfide normative locali che avrebbero reso difficile l'omologazione del veicolo. Infatti proprio dalla Germania è arrivato il primo "no" al Tesla Cybertruck. Oltre a non essere un segmento particolarmente apprezzato per via delle sue dimensione, la struttura del Cybertruck lo rende (secondo le normative europee e cinesi) troppo pericoloso per gli altri utenti della strada.

A parte questo, Elon Musk sta provando, attraverso l'approvazione da parte del pubblico, di riuscire a ottenere l'approvazione in Cina. Testimone di questo tentativo è il "China tour" del Cybertruck che il CEO di Tesla ha organizzato di recente, riscuotendo, per giunta, un grande successo. Anche se Musk non ha rilasciato dichiarazioni simili riguardo all'Europa, è difficile immaginare una situazione diversa da un secco "no" collettivo.

Inoltre, secondo alcune fonti, Tesla starebbe pianificando eventi promozionali simili a quello cinese per il Cybertruck in Europa e in Giappone. Si dice che il pick-up elettrico sarà esposto questa primavera presso il centro di consegna di Holzgerlingen a Stoccarda, il più grande in Europa dell'azienda automobilistica. La domanda che sorge spontanea è "perché Tesla dovrebbe promuovere il Cybertruck in Europa se non può venderlo lì direttamente?". Puro marketing oppure c'è dietro qualcos'altro?

Sebbene Tesla non possa vendere direttamente il Cybertruck in Europa, ciò non impedisce a individui interessati di acquistarne uno. Attualmente infatti un Cybertruck AWD della serie Foundation è in vendita su una piattaforma di annunci in Germania al prezzo di 485.000 euro. Il prezzo elevato è giustificato dai costi sostenuti per ottenere l'omologazione stradale del veicolo e per le modifiche necessarie per conformarsi alle normative tedesche.

Gran parte del prezzo potrebbe essere attribuito alla clausola di non rivendita presente nel contratto di vendita della serie Foundation di Tesla. Questa clausola impone al proprietario di un Cybertruck di non rivendere il veicolo entro il primo anno dalla consegna, pena il pagamento di 50.000 dollari di risarcimento.

L'annuncio di vendita del Cybertruck menziona anche le modifiche apportate al veicolo per ottenere l'omologazione in Germania. Queste modifiche includono nuovi fari e una protezione anteriore aggiornata, oltre alla sostituzione della porta di ricarica per renderla compatibile con i Supercharger europei. Questo è un esempio della necessità di adattare il veicolo alle specifiche del mercato locale, confermando l'attenzione di Tesla ai dettagli e alla conformità normativa.