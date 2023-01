Che c'è di strano in questa concessionaria Mercedes? È una riproduzione in scala 1:18

Inutile nascondere il nostro debole per le riproduzioni in miniatura di auto reali o addirittura di luoghi di culto dell’automobilismo: l’anno scorso abbiamo passato diversi minuti a contemplare la riproduzione del Lingotto in scala 1:32 perfettamente funzionante, e la storia si ripete oggi con questa concessionaria Mercedes in miniatura.

Dopotutto quando hai una collezione di modellini dell’intera gamma Mercedes, non c’è cosa migliore del mostrarla: lo youtuber dietro al canale Miniature Automobiles ha ricreato dunque un’intera concessionaria nei minimi particolari, con tanto di illuminazione, area living, showroom e arredamento, quest’ultimo consegnato sul posto direttamente da un van Mercedes, anch’esso in scala ovviamente.

Nel corso del video infatti, l’autore ha voluto riprodurre anche le fasi di allestimento di una concessionaria, dunque vedrete delle clip in cui le auto entrano nel salone, oppure prendono posto nei parcheggi esterni alla struttura, e ovviamente non poteva mancare l’arrivo del suddetto van da cui vengono scaricati i divanetti da posizionare all’interno.

I modelli delle auto sono altrettanto precisi nel riprodurre le controparti reali, con tanto di colorazioni diverse per i rivestimenti interni, passando per i cruscotti e i display altamente dettagliati. Nel corso del video potrete dunque posare gli occhi su Classe S, Classe A, Classe G, Classe C, ma anche GLA, GLB e GLE, senza dimenticare le lussuosissime Maybach S680 e GLS 600 (la Mercedes-Maybach GLS 600 è un SUV di ultra-lusso).