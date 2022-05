C'è una strada di Seattle che causa incidenti ogni giorno: colpa sua o degli autisti?

Dai vastissimi Stati Uniti in questi giorni stanno emergendo filmati di molteplici incidenti strani, come il caso della Ford GT 2006 distrutta contro una palma. C’è però un luogo in cui avvengono quasi quotidianamente: si tratta di un tunnel particolarmente pericoloso collocato a Seattle...o della mancanza di prudenza degli autisti?

Su Reddit è apparso giusto un giorno fa un video della durata di un minuto circa che mostra diverse auto schiantarsi tra l’uscita di un tunnel e l’immissione in un incrocio, sia quando il tratto è trafficato, sia in solitaria. Nella compilation troviamo sin da subito veicoli che si scontrano a tutta velocità con il muro sulla sinistra, spesso seguendolo per tutta la sua lunghezza e sfrecciando verso l’incrocio, colpendo eventualmente altre macchine.

Fortunatamente ci sono anche casi di incidenti più lenti, con l’arresto della vettura giusto all’uscita dal tunnel, ma resta una domanda: è colpa degli autisti o di com’è la strada? Osservando l’area su Street View, collocata all’uscita dall'Interstate 5 lungo Union Street, notiamo che si tratta di un tratto curvo per immettersi in città dall’autostrada; di conseguenza, possiamo pensare che con le velocità solite autostradali – anche superiori ai 100 km/h – sia sempre difficile entrare nella curva a corsia singola e poi nelle strade cittadine.

Tuttavia, ripercorrendo l’Interstate notiamo a diversi metri dall’uscita diversi, chiari segnali di avvertimento che indicano la necessità di rallentare e uscire prima a circa 48 km/h e poi con un limite di 32 km/h. Non manca, ovviamente, un cartello per indicare la presenza di un incrocio con semaforo. Insomma, c’è tutto il tempo di rallentare ma i conducenti non lo fanno, mostrando la carenza di attenzione per i segnali stradali.

