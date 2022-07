C'è speranza che i prezzi Tesla tornino a scendere? Risponde Elon Musk

Negli ultimi anni Tesla ha cambiato molte all'interno del mercato automotive, ha spinto sempre più produttori ad accettare gli ordini online (La Ford Mustang Mach-E si vende online), a creare meno concessionari e più punti di consegna, allo stesso modo ci ha abituati a listini ballerini. Ora Elon Musk apre a un calo dei prezzi.

I listini Tesla sono un po' come un indice di borsa: salgono e scendono anche in base alla domanda, al costo diretto delle materie prime, dei materiali dell'indotto e quant'altro. In passato è anche successo che Elon Musk adattasse i prezzi in base agli incentivi dei vari Paesi, ora però che le Tesla sono fuori da ogni aiuto in Italia abbiamo visto il listino schizzare verso l'alto.

Per acquistare una Tesla Model 3 Standard Range a trazione posteriore servono oggi 57.490 euro, mentre appena qualche mese fa si trovava a meno di 50.000 euro. L'inflazione ha giocato un brutto scherzo nel corso dell'ultimo anno, Elon Musk però ha confermato su Twitter che il giorno che i prezzi dell'industria caleranno di nuovo, anche i listini Tesla potrebbero subire dei tagli.

Chi aspetta un calo dei prezzi deve dunque avere solo un po' di pazienza e sperare che i prezzi generali dell'intera supply chain tornino a scendere. Speriamo di rivedere ancora la Tesla Model 3 Standard Range americana a 35.000 dollari, quando era davvero accessibile a molti. In Italia costava poco più di 44.000 euro.