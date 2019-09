Tutto quello che c'è da sapere sul Milano Monza Open-Air Motor Show

Il Salone dell'Auto si appresta a traslocare definitivamente in Lombardia nel 2020. Con una conferenza stampa particolarmente esaustiva, gli organizzatori del Milano Monza Open-Air Motor Show hanno raccontato tutto quello che c'è da sapere: come si spartiranno auto e eventi Milano e Monza? Quali sono le date? Quanto costeranno i biglietti?

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e quello di Monza, Dario Allevi. L'anticipazione più interessante è quella sulla sinergia che si creerà tra le due grandi città lombarde. Milano e Monza non si faranno ovviamente la guerra, ma anzi, offriranno rispettivamente una visione complementare e alternativa del mondo dell'automotive. Milano ospiterà gli eventi e gli stand sulla mobilità e sulle auto elettriche, mentre Monza sarà il vero cuore della manifestazione così come l'abbiamo conosciuta fino ad adesso, nella sua veste torinese.

Si parte il 17 luglio, con la prima parata davanti al Castello sforzesco di Milano, poi il 18 tocca invece alla parata più grande che si terrà a Monza. Gli eventi delle due città, nel limite del possibile, tenderanno a non sovrapporsi, in modo da permettere agli appassionati di seguire liberamente tutti gli appuntamenti più importanti.

Una partner con le ferrovie farà sì che ci siano sempre linee speciali per collegare agevolmente Milano e Monza durante tutta la durata della manifestazione, che terminerà il 21 luglio.

Arriviamo quindi a vedere i prezzi dei biglietti. Si parte dai 20€ del biglietto giornaliero, che va dalle 10 alle 24 e permette l'accesso all'autodromo. Il biglietto serale costerà 15€, mentre l'abbonamento per il weekend e quello per accedere durante tutti i cinque giorni della manifestazione costano, rispettivamente, 35€ e 50€. Studenti under 27, Under 18, soci ACI e possessori di biglietto Trenord o Cartafreccia potranno accedere ad uno sconto sul prezzo dei diversi biglietti.

Ma c'è anche il Vip Ticket, che dà accesso alle tribune centrali dell'autodromo e alla terrazza con open bar: costa 100€ (per un giorno).

Durante i prossimi mesi saranno presentate le case automobilistiche che parteciperanno al primo Milano Monza Open-Air Motor Show con le loro novità, mentre per tutti i cinque giorni sarà possibile prenotare diversi test drive per mettere le mani sul volante delle principali vetture che ha da offrire il settore automotive.