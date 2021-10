C'è un rivenditore Kia americano che ha un parco auto pieno di supercar da sogno

Quando ci si reca da un concessionario per visionare il parco auto alla ricerca di qualche mezzo usato degno di nota è facile imbattersi in qualche modello di altissimo livello, magari fuori dai nostri budget ma pur sempre da ammirare. E nella concessionaria Kia di Riverdale ci sono così tante supercar che c’è da perderci la testa.

La notizia dell’esistenza di questo magnifico rivenditore è saltata fuori da Reddit e da quel momento ci ha messo pochissimo a fare il giro del mondo. La concessionaria è ricca di auto esotiche, ma bisogna ammettere che il parco auto a sua disposizione non è affatto piccolo. Il salone offre più di 150 automobili, delle quali soltanto 33 modelli sono nuovi di zecca mentre i restanti spaziano in varie fasce di prezzo e segmento.

Alla base dell’offerta ci sono delle Kia Sorento e anche qualche Jeep, mentre all’apice c’è sua maestà la Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce (la versione che precede la Lamborghini Aventador SVJ che si è rivelata un missile sulle autobahn tedesche), venduta per 476,000 dollari, circa 412,000 euro al cambio attuale.

Se siete tipi da SUV, anche in questo caso le scelte non mancano, e vanno dal recente Mercedes-AMG G63 alla Bentley Bentayga W12, se invece il vostro cuore batte solo per le auto sportive, allora avrete pane per i vostri denti.

La Kia Stinger diventerà un’auto 100% elettrica, ma rimane comunque la vettura più sportiva della gamma della casa coreana, ma purtroppo resta in ombra rispetto a quanto si può trovare nel parcheggio della concessionaria. Facendo due passi troverete una McLaren 600 LT, ma anche una Porsche 911 GT3 color mattone o una delle tante Nissan GT-R. Non mancano le sportive americane come la Chevrolet Camaro Z06, ma nemmeno le familiari “da corsa” europee come l’Audi RS6.

Insomma, come detto, c’è da perderci la testa, ma l’offerta è davvero ampia e potete sfogliare di persona l’intero catalogo online offerto dalla concessionaria Kia di Riverdale, e magari fateci sapere qual è il vostro modello preferito.

Se vi state chiedendo il perché della presenza di così tanti mezzi esotici all’interno di un salone Kia, purtroppo la risposta è al momento sconosciuta, ma se dovessimo comprare un veicolo usato, non ci penseremmo due volte a fargli visita, anche solo per rifarci un po’ gli occhi su queste supercar.