C'è un rarissimo VW New Beetle RSi in vendita, e costa la metà di una Porsche Cayman GT4

Certe auto hanno la capacità di calamitare l’attenzione della gente da lontano, come una Lamborghini o una Ferrari, ma se vi piace stare al centro dell’attenzione ci sono modi ben più economici per attirare gli sguardi dei passanti. Questo Volkswagen New Bettle RSi ne è la prova.

La RSi era la versione più pepata e fuori di testa del Maggiolone moderno, e in questo allestimento abbandonava il look grazioso e leggiadro per trasformarsi in una specie di auto da corsa che non stonerebbe sulla griglia di partenza di una gara Rally Cross. Volkswagen lo produsse tra il 2001 e il 2003 in un’edizione limitatissima di soli 250 esemplari, e uno di questi è in vendita su eBay UK.

Il prezzo riportato è di 45000 sterline, circa 52000 euro al cambio attuale, una cifra tutto sommato contenuta in relazione alla rarità e alla presenza scenica che regala. La RSi infatti era caratterizzata da un body kit esagerato a cui si aggiungevano due alettoni posteriori, uno più piccolo sul tetto e l’altro sul portellone. Inoltre veniva equipaggiata con quattro cerchi OZ Racing Superturismo un assetto rivisitato a livello di sospensioni e di telaio, in accordo con un impianto frenante maggiorato, scarico Remus e un motore ben più potente delle versioni standard.

Sotto al cofano infatti c’era lo stesso propulsore della Golf R32, ossia il V6 3.2 litri aspirato da 224 CV e 317 Nm di coppia, scaricati su tutte le quattro ruote attraverso un sistema di trazione integrale Haldex e un cambio a 6 rapporti, che le permettevano uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e una velocità massima di 225 km/h.

L’interno invece veniva arricchito con pannelli porta in fibra di carbonio, sedili anatomici Recaro in tinta arancione e numerosi dettagli in alluminio. L’esemplare attualmente in vendita ha avuto un solo proprietario, che in sua compagnia ha percorso poco più di 28000 km. Il “maggiolino” non ha subito alcun tipo di modifica, ed è in perfette condizioni estetiche e meccaniche, come testimonia il libretto dell’auto.

E quando si parla si Maggiolino, è facile imbattersi in molte personalizzazioni da parte dei relativi proprietari ma alcune sono davvero fuori di testa. Ad esempio c'è chi ha montato un motore Jet su una Beetle standard, ma c'è anche chi sta mettendo a punto un kit per rendere reale il modello da corsa di Gran Turismo.