C'è una pagina Wikipedia in cui vengono elencati tutti gli incendi delle auto elettriche

Esiste una curiosa pagina di Wikipedia che tiene contro di tutti gli incendi che si verificano alle auto elettriche. Si tratta di un lunghissimo elenco in cui, dopo una breve introduzione, si segnalano, modello per modello, tutti i casi documentati con data e citazione della notizia.

Le auto elettriche non prendono fuoco più delle vetture termiche ma è noto e risaputo che quando un EV va in fiamme, è molto complicato spegnerlo e soprattutto estremamente pericoloso.

Esempio lampante è quanto avvenuto negli scorsi giorni a Treviso, dove un'auto elettrica ha preso fuoco, devastando garage e casa. Forse per tale ragione qualcuno ha ben pensato di tenere traccia di tutti le auto full electric andate in fumo, anche se il motivo resta sconosciuto: perchè non è stato fatto lo stesso per le auto a benzina o diesel?

Sicuramente quando una vettura con motore termico va a fuoco l'incendio che si crea è meno devastante, ma ciò non significa che le auto elettriche siano più pericolose rispetto alle colleghe con i propulsori “classici”.

Detto questo, scorrendo l'elenco delle auto elettriche andate a fuoco dalla comparsa di questo tipo di vetture, i casi di Tesla sono ovviamente quelli più segnalati. Del resto la vettura di Elon Musk è l'auto elettrica più venduta al mondo e in proporzione non poteva che essere anche quella con più incendi.

Si difende bene anche la Hyundai Kona, soprattutto in Corea, mentre per quanto riguarda le vetture italiane troviamo solamente la Fiat 500e, uno degli EV più commercializzati d'Europa. A riguardo viene segnalato un caso risalente al 21 settembre 2021, quando la city car torinese si è schiantata contro un albero vicino a Schmogrow-Fehrow, in Germania, prendendo fuoco. Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Da questo esempio emerge chiaramente come le batterie possano a volte prendere fuoco come conseguenza di un altro evento, smentendo così la leggenda dell'auto combustione. Ovviamente siamo ben consci del fatto che quando inizia a bruciare una batteria si genera un incendio che risulta molto complicato da spegnere, ma con il progredire della tecnologia e il diffondersi massiccio degli EV, si stanno studiando soluzioni nuove per ovviare a questo annoso problema.