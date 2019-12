C'è un Monopoli ufficiale in edizione Nurburgring, giusto in tempo per natale

C'è un Monopoli per ogni gusto, il gioco da tavola è semplicemente immortale e Hasbro ha capito che con le edizioni speciali c'è sempre un modo per catturare un pubblico nuovo. Ma se fino ad oggi le edizioni più particolari erano quasi sempre per gli amanti della pop culture, oggi finalmente Hasbro ha pensato anche ai fanatici dei motori.

Questo perché Hasbro ha deciso di realizzare un'edizione dedicata al Nurburgring, il circuito sportivo più famoso del mondo. Niente nomi delle vie, ovviamente, sostituite da caselle più in linea con la nuova veste da motor sport. Mentre le stazioni ferroviarie e le centrali sono state rimpiazzate dagli spalti degli spettatori, e le carte imprevisto dalle "Boxenstopp" e dai Team Meeting.

Ogni confezione del Monopoli in edizione Nurburgring include otto nuove pedine in edizione limitata, tra queste troviamo un trofeo, un volante, un casco da pilota oltre che una monoposto da Formula 1.

Il prezzo? Tutto sommato onesto e in linea con altre edizioni di questo tipo, si parla di 44.95€ e il Monopoli è già in vendita nello store online ufficiale del Nürburgring's.

Ah, come potete intuire, sembra che il gioco sia completamente localizzato in tedesco. Solo in tedesco. Ai 44.95€ forse dovrete aggiungere anche il costo di un corso per imparare la lingua.



Per chi cerca un'edizione più tradizionale, ma allo stesso tempo innovativa, da poco è arrivato anche in Italia il Monopoli con il Voice Banking.