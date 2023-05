C'è un solo Paese al mondo che sta resistendo a Tesla e alle auto elettriche

Tesla sta registrando numeri incredibili in ogni angolo della Terra. Un classico esempio è stata la Tesla Model Y, l'auto più venduta nel Q1 2023 in Europa, e continuando con questo ritmo quasi sicuramente la stessa Model Y sarà l'auto più venduta al mondo.

La vettura elettrica di Elon Musk sta segnando record un po' ovunque fra Cina, Stati Uniti, ma anche l'Europa con Francia, Germania, Norvegia e Regno Unito in primis. Anche nel nostro Paese l'auto Made in Usa sta avendo un grande successo grazie agli incentivi statali e a quelli di Regione Lombardia che hanno abbassato il prezzo della Model 3 fino a 30mila euro.

In ogni angolo della Terra l'elettrico sta prendendo sempre più piede, spinto anche dal ban dell'Ue a benzina e diesel a partire dal 2035 e dal conseguente cambio di strategie delle grandi case automobilistiche d'Europa. Eppure, nonostante questi numeri e questa strada tracciata verso il green, c'è una nazione che non sembra essere attratta più di tanto da Tesla e in generale dalle auto elettriche e stiamo parlando di una delle grandi patrie dell'automobile, leggasi il Giappone.

Basti pensare che lo scorso mese di marzo dalle parti di Tokyo e dintorni sono state vendute solo 10.400 auto elettriche, tre volte in meno che in Francia, e in un mercato che conta un totale di ben 4,5 milioni di veicoli, contro gli 1,5 francesi.

Gli EV sull'isola nipponica hanno quindi una quota di mercato che di fatto è pari allo zero. Ma a cosa si deve questa scarsità di interesse verso le elettriche? Sicuramente le case automobilistiche giapponesi sono meno interessate al ban europeo, ed inoltre, stanno cercando di puntare su altre tecnologie, a cominciare dall'idrogeno.

A riguardo, quindi, le big del mercato nipponico come Toyota, Honda, ma anche Mazda, Suzuki e Nissan stanno provando a penetrare il mercato ma senza fin troppa convinzione, con gli automobilisti giapponesi che sembrano di conseguenza molto più interessati agli ibridi e anche e soprattutto alle loro amate Keicar, piccole vetture che consumano davvero poco, perfette quindi per guidare nel traffico delle loro grandi metropoli.