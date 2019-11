C'è già il modellino Lego del Tesla Cybertruck, ovviamente

Auto e mattoncini Lego sono legati indissolubilmente, come testimonia l'attuale catalogo dell'azienda danese. Oggi Tesla è un marchio ancora assente nell'offerta di Lego, ma ovviamente non mancano MOC interessanti. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, c'è già il primo modello Lego del Tesla Cybertruck.

Era inevitabile, anche considerando che le forme squadrate del massiccio pick-up si prestano molto bene alla rappresentazione in mattoncini Lego. Questo MOC Lego è stato realizzato da Peter Blacksert, per poi venire diffuso via Flickr.

Ovviamente non si tratta di un modello di dimensioni enormi, o fedele in ogni singolo dettaglio, ma considerando il poco tempo, ci sembra davvero ben fatto. Le linee e le proporzioni sono quelle. Blacksert ha anche realizzato il piccolo quad elettrico presentato assieme al Cybertruck — e che sarà venduto come optional del pick-up. C'è anche la minifigure di Elon Musk.

Blacksert non ha condiviso molti dettagli sulla tecnica di progettazione del Cybertruck in Lego, ma possiamo immaginare che si sia basato interamente sulle numerose foto (ufficiali o meno) già diffuse online in questi giorni. Probabilmente nelle prossime settimane saranno realizzati anche altri modellini MOC Lego del pick-up di Tesla, e noi non vediamo l'ora.

Se poi LEGO e Tesla si degnassero di sedersi allo stesso tavolo realizzando dei prodotti ufficiali su licenza, beh la cosa non guasterebbe di certo.