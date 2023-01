C'è una Lamborghini Countach all'asta che è nuova: solo 249 km

C'è una Lamborghini Countach davvero speciale in vendita all'asta. Si tratta di un modello del 1990 25th Anniversary Edition che è di fatto nuova visto che ha percorso solamente 249 km da quando è stata acquistata.

Dopo la Lamborgini Countach Lp 400 periscopio di Rod Stewart, un'altra splendida creatura di Sant'Agata Bolognese degli anni d'oro delle sportive è stata messa all'asta dopo essere stata consegnata alla Clark Motor Company di Heath, nell'Ohio. La “Lambo” in questione è quella prodotta nell'ultimo anno di vita della Countach e nel corso della sua esistenza è passata solamente da due mani, fra cui l'ultima, quella di un medico di Detroit che l'aveva acquistata con soli 138 km.

Proprio per questa ragione si tratta di una delle poche Countach in circolazione praticamente pari al nuovo e la conferma di questa scarsissima usura la si ha dalle foto pubblicate dalla casa d'aste RM Shoteby's, che gestirà la vendita della supercar. Gli scatti mostrano una vettura tenuta in condizioni maniacali, praticamente immacolata, e dagli stessi possiamo quasi sentire l'odore di nuovo dalla pelle che troviamo sui sedili ma anche in altre parti degli interni della mitica Countach.

Stando a quanto mostrato dai documenti ufficiali, la Lamborgini del 1990 è stata acquistata per 275mila dollari, l'equivalente di 567mila euro circa attuali calcolati con l'inflazione, ma secondo gli addetti ai lavori nel corso dell'asta la 25th Anniversary Edition dovrebbe raggiungere tranquillamente un valore compreso fra 690 e 920 mila euro, quasi il doppio.

Vedremo se il gioiello di Sant'Agata Bolognese raggiungerà la cifra stimata nel frattempo, gli amanti delle supercar degli anni '80 e '90, potranno buttare un occhio ad un altro super gioiello all'asta, leggasi la Ferrari F40 di Toto Wolff, per cui si prevede una vendita milionaria. Si tratta di modelli senza tempo che vanno per la maggiore fra i collezionisti, soprattutto se tenuti in condizioni impeccabili come appunto quello mostrato su questa pagina.