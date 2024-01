C'è una golf cart di Yamaha che funziona con un motore a idrogeno

Esiste, sotto l'elegante design della Yamaha Drive H2, un veicolo adibito a mezzo per i campi da golf, dotato di due serbatoi di idrogeno ad alta pressione. Questo mezzo unico sembra voglia ridefinire i confini dell'innovazione. Non stiamo parlando solo di un golf cart qualunque, bensì di una visione audace del futuro.

Lo Yamaha Drive H2 è stato svelato al PGA Show di Orlando, in Florida, il 28 gennaio 2024, il Drive H2 si basa sul telaio del rinomato carrello da golf Drive2 Concierge 4, ma la sua anima è alimentata da una forza ad idrogeno. Questo veicolo, acclamato come il primo carrello da golf al mondo con un motore a combustione interna ad idrogeno, è destinato a catturare l'immaginazione di coloro che cercano soluzioni innovative nel mondo della mobilità.

I serbatoi di idrogeno sono posizionati sotto il sedile del conducente e sullo schienale del sedile posteriore. Ogni serbatoio può contenere fino a 25 litri di idrogeno ad alta pressione, simbolo di una spinta verso nuove frontiere senza compromettere l'estetica e l'efficienza. Yamaha si propone di dimostrare che un motore convenzionale può evolversi, abbracciando la decarbonizzazione mentre mantiene la sua essenza intrinseca di semplice golf chart.

Questa visione non è nuova per Yamaha, vi abbiamo parlato infatti di un V8 in sviluppo presso la compagnia pensato per i fuoristrada. Insieme a Yamaha, un altro gigante giapponese sta investendo pesantemente sull'idrogeno, ovvero Toyota. Quest'ultima ha sperimentato con successo motori turbo a benzina modificati per funzionare con idrogeno su prototipi di auto da corsa GR Yaris e GR Corolla. Yamaha, tuttavia, guarda oltre, impegnandosi in modo proattivo nello sviluppo e nei test di motori a combustione di idrogeno, con l'obiettivo finale di offrire al pubblico prodotti straordinariamente innovativi e alternativi all'elettrico.

In un panorama automobilistico in cui l'idrogeno si erge come il futuro delle auto sportive a combustione, Yamaha pone le sue scommesse su una rivoluzione che andrà oltre i golf cart. Mentre l'azienda giapponese si prepara a un futuro in cui i motori a combustione di idrogeno diventeranno sempre più accessibili al pubblico, BMW infatti sostiene che nel 2025 le auto a idrogeno costeranno quanto quelle elettriche. Questo "carrello" da golf Drive2 Concierge 4, nel frattempo, inizia la sua marcia, e "scarrozzerà" qua a là gli appassionati dello sport di Tiger Woods e compagni per un po' di tempo.