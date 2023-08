Gli E-Fuel e la loro utilità anche in formula E per il raffreddamento

Negli ultimi anni, nella Formula 1, si è potuto osservare una crescente collaborazione con i fornitori di carburanti, con sinergie che si intensificheranno ulteriormente nel 2026 con l'introduzione degli E-Fuels e dei biocarburanti. Anche in Formula E, si sta cogliendo l'importanza di collaborare con partner specializzati nel campo degli E-Fluids.

Un esempio significativo di questa tendenza è la collaborazione tra Shell e il team Nissan in Formula E, due realtà che operano in modo sinergico per scalare le classifiche del campionato. Insieme a tutte le novità del nuovo campionato di Formula E, l'evoluzione delle tecnologie puntano sempre verso soluzioni più sostenibili e sta spingendo le aziende a lavorare insieme per sviluppare fluidi innovativi che rispondano alle esigenze delle competizioni automobilistiche e della mobilità quotidiana.

Quando si menzionano gli E-Fluids, si fa riferimento a due tipologie di fluidi distinti: l'E-Transmission Fluid, che è un lubrificante per le parti meccaniche, e il Thermal Fluid, essenziale per il raffreddamento del motore elettrico e dell'inverter. Nel contesto della Formula E, la quantità di potenza elettrica che può essere erogata dalla batteria è limitata dalle regole. Tuttavia, ottimizzando la lubrificazione e il raffreddamento, è possibile ridurre le perdite di potenza dovute all'attrito o al calore, apportando un doppio vantaggio. La potenza meccanica che effettivamente raggiunge le ruote aumenta, e allo stesso tempo, riducendo le perdite, si riducono anche i consumi energetici. Questo risultato si traduce nell'opportunità di mantenere un ritmo di gara più aggressivo grazie a un'efficienza migliorata. Abbiamo anche indagato sul perchè i piloti di Formula E si infortunano spesso alle mani.

Leonard Kieckebusch, esperto di E-Fluids presso Shell, spiega: "In Formula E, ogni watt di potenza e ogni secondo guadagnato grazie a un miglioramento dell'efficienza sono di estrema importanza. Questa è la ragione per cui Shell sviluppa fluidi personalizzati per i propri clienti. Ogni squadra ha un powertrain diverso, insieme alla trasmissione accoppiata al motore elettrico. Di conseguenza, le squadre hanno bisogno di fluidi su misura".

Per aumentare l'efficienza, le parti coinvolte lavorano tanto sull'hardware del powertrain quanto sui fluidi, che vengono adattati nella loro composizione chimica in base alle specifiche dell'hardware utilizzato.

"È di fondamentale importanza che lo sviluppo dell'hardware avvenga parallelamente allo sviluppo dei lubrificanti, che devono essere appositamente formulati per le applicazioni specifiche", commenta Kieckebusch. Lo sviluppo dei componenti hardware e dei fluidi avanza contemporaneamente. Ogni nuova specifica di E-Fluid viene inizialmente testata da Shell, successivamente è valutata da Nissan attraverso test su banchi prova con l'intero powertrain. Queste prove possono raggiungere un chilometraggio di 4000 chilometri, equivalente a due stagioni di gara consecutive.