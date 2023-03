Gli e-fuel che potremo usare dopo il 2035 sono davvero sostenibili?

Se fino a qualche settimana fa pensavamo che il futuro fosse esclusivamente in mano all'elettricità e all'idrogeno, oggi non si parla d'altro se non di e-fuel, i carburanti sintetici che l'UE ha approvato anche dopo il 2035. Carburanti che in teoria potrebbero salvare i motori termici, ma sono davvero sostenibili?

Abbiamo già parlato di quanto costi un litro di e-fuel oggigiorno, anche se ovviamente sono prezzi che andranno rivisti del tutto quando la tecnologia sarà diffusa e utilizzata su scala globale, oggi invece vogliamo focalizzarci sulla sostenibilità di questa soluzione. Se alle auto elettriche servirà - per l'appunto - elettricità da fonti rinnovabili per la ricarica delle batterie, anche agli e-fuel servirà energia elettrica sostenibile per il processo di elettrolisi dell'acqua, dal quale estrarre idrogeno puro H.

Questo idrogeno va legato alla CO2 purificata estratta direttamente dall'atmosfera, che diventa così C; l'unione di questi elementi, per semplificare in maniera estrema, può dunque dar vita agli e-fuel, il cui utilizzo sarà possibile non solo sulle automobili ma anche (e forse soprattutto) su mezzi pesanti, aerei, navi, nel settore chimico e per il riscaldamento.

Tornando alla domanda iniziale gli e-fuel sono davvero sostenibili? La risposta è sicuramente si ma soltanto nel caso in cui il solare e l'eolico (in generale fonti rinnovabili) vengano utilizzati in maniera massiccia in fase di produzione. Come abbiamo detto poco sopra la loro creazione arriva dalla purificazione della CO2 presente nell'aria e dall'idrogeno prelevato dall'acqua. Se il processo di produzione è pulito, anche l'utilizzo finale (a bordo dei vari veicoli) è assolutamente green, non ci sono altre emissioni "al tubo di scappamento", anche se la combustione produce una minima quota di NOx e particolato, ma siamo a livelli irrisori rispetto agli attuali motori a benzina e gasolio.

Secondo la eFuel Alliance inoltre i carburanti sintetici sono facili da trasportare sulla lunga distanza, la perdita di energia è nulla. Inoltre, a differenza delle batterie agli ioni di litio, gli e-fuel non hanno problemi di riciclo e smaltimento e potrebbero essere già utilizzati sui motori attuali, con gli utenti che non avrebbero bisogno di cambiare alimentazione per inquinare meno (anche se resta il nodo del prezzo degli e-fuel al litro). Vedremo cosa ci riserverà il futuro e se davvero gli e-fuel saranno degni compagni di batterie e idrogeno.