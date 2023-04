Gli e-fuel potrebbero funzionare su milioni di auto Stellantis esistenti: ultimati i test

Dal 2035 benzina, diesel, GPL e metano dovranno fare spazio a elettricità, idrogeno ed e-fuel, anche se sui carburanti sintetici c'è ancora parecchio lavoro da fare (quanto costa un litro di carburante sintetico?). A tal proposito Stellantis ha appena ultimato i test su 28 famiglie di motori.

Solitamente quando si parla di e-fuel si citano soprattutto marchi sportivi come Ferrari e Porsche, anche Stellantis però ha portato avanti numerosi test sulle sue macchine ICE, in particolare ha confermato di aver completato un intero ciclo di prova su ben 28 famiglie di motori tradizionali. Andando più nello specifico, Stellantis ha testato i carburanti sintetici su motori prodotti a partire dal 2014 (Euro 6), in questo modo si potrebbe ridurre in maniera pressoché immediata fino al 90% l'impatto delle emissioni di CO2 su tutti i veicoli Stellantis più recenti - che sulle strade sono circa 28 milioni di veicoli.

Si parla di un risparmio di 400 milioni di tonnellate di CO2 in Europa tra il 2025 e il 2050, sempre che gli e-fuel riescano ad avere una distribuzione capillare e un prezzo ragionevole. Ricordiamo del resto che Stellantis vuole abbattere le emissioni nette di carbonio entro il 2038 come evidenziato nel piano strategico Dare Forward 2030.

Il CEO Carlos Tavares ha detto a proposito: "Stiamo raddoppiando gli sforzi nella nostra lotta contro il riscaldamento globale testando il carburante carbon-neutral come soluzione complementare al nostro approccio olistico di decarbonizzazione. La nostra strategia di elettrificazione va avanti con regolarità e grande impeto. Allo stesso tempo, dobbiamo individuare anche alternative intelligenti per gestire le emissioni di CO2 per gli 1,3 miliardi di auto ICE esistenti. Lavorando per garantire che i nostri motori Stellantis siano ‘eFuel-friendly’, intendiamo fornire ai nostri clienti un altro strumento nella lotta contro il riscaldamento globale, con una soluzione che potrà avere un impatto pressoché immediato. Si tratta di una ulteriore iniziativa per raggiungere il traguardo di zero emissioni entro il 2038”.