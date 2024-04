Gli e-fuel possono salvare oltre 1 miliardo di auto termiche, le parole di Tavares

Parlando del 2035, e di quanto sia terribile (per molti) lo stop alla vendita di nuovi motori termici a benzina e a gasolio, spesso ci si dimentica di come l’UE abbia detto “Ok” anche agli e-fuel, una soluzione che potrebbe salvare oltre 1 miliardo di automobili.

Lo ha ricordato Carlos Tavares, il CEO di Stellantis, durante un incontro stampa avvenuto a Misano in occasione dell’E-Prix di Formula E dello scorso weekend (12-14 aprile). Il top manager ha preso il discorso alla larga e ha considerato tutti i veicoli circolanti oggi nel mondo, circa 1,3 miliardi. L’Europa contribuisce con 85 milioni di veicoli e “la politica discute di vendere 10, 20 o 30 milioni di auto elettriche in tutto il continente” ha detto Tavares. “L’UE non potrà certo vietare le auto termiche in Marocco, Angola, Mozambico, Cile, Venezuela. Il punto non è sostituire qualche milione di auto con vetture elettriche ma è pensare all’1,3 miliardi di veicoli in circolazione nel mondo”.

Proprio per questo motivo “i nuovi carburanti sintetici (e-fuel) rappresentano un’ottima soluzione per gli 1,3 miliardi di veicoli circolanti nel mondo. Se non siamo a emissioni zero, siamo davvero vicini, in questo momento si riducono le emissioni del 70-80% a un prezzo sostenibile per le persone”. Per suffragare la sua tesi, Tavares ha anche raccontato di uno dei business collaterali all’automotive. Il CEO di Stellantis produce Porto in Portogallo e ha diverse persone che lavorano per lui nei vigneti: “Grandi lavoratori che usano pick-up a gasolio vecchi di 14 anni. Il valore di questi veicoli è di 1.500-2.000 euro, secondo voi come posso andare da questi operai e dirgli di comprare il mio RAM elettrico a 75.000 euro? Non è sostenibile. Noi sosteniamo i carburanti ecologici e abbiamo già certificato che i nostri motori sono compatibili”.

Che gli e-fuel siano un’ottima alternativa all’elettrico, tale da salvare gli attuali motori termici, è cosa risaputa, bisogna solo capire quanto riuscirà a progredire lo sviluppo e a che prezzo verranno venduti sul mercato. Nel 2023 un litro di e-fuel si poteva avere a 28 euro al litro, l’obiettivo però è che il carburante si assesti tra 1,60 e 4,80 euro al litro. Tutto cambierà, ovviamente, quando ci sarà una distribuzione di massa, per il momento però non ci resta che attendere fiduciosi.

