Cos'è la frenata rigenerativa delle auto elettriche e come funziona?

Cos'è la frenata rigenerativa? Ne avrete sentito parlare in ambito EV, è infatti una nuova possibilità offerta dai motori elettrici di nuova generazione - addirittura esiste non solo sulle auto, anche a bordo di monopattini ed e-bike. Ma a cosa serve e come funziona?

Semplificando il tutto, la frenata rigenerativa si attiva quando rilasciamo il pedale dell'acceleratore, il motore va in qualche modo a "invertire" il suo funzionamento e l'auto inizia a frenare in modo naturale, recuperando energia dal naturale moto delle ruote - energia che altrimenti andrebbe sprecata, come di fatto succede con le macchine tradizionali.

Un'idea tanto semplice quanto geniale, che se usata in modo corretto può fare idealmente estendere il range dell'autonomia del 30% in media, anche se poi bisogna rapportare tutto al mondo reale. Esistono infatti molte variabili come la temperatura, l'ottimizzazione dell'auto, il terreno e non solo; per fare un esempio ipotetico, se siete in montagna a circa 2.500 metri e dovete tornare sul livello del mare, usando bene l'acceleratore è possibile che a destinazione abbiate più kWh di quelli con cui siete partiti, proprio perché la discesa avrà fatto lavorare a dovere la frenata rigenerativa - che a sua volta ha ricaricato un po' la batteria.

Inoltre, essendo una frenata generata dal motore stesso, si va a usare molto meno il pedale del freno vero e proprio, risparmiando sulle pastiglie e quant'altro. In termini di pura autonomia, non aspettatevi certo miracoli, ma è comunque un'opzione aggiuntiva data delle auto elettriche di nuova generazione.