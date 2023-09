C'è una Ferrari La Ferrari in vendita su eBay

Ferrari "La Ferrari" è stata considerata un'icona dell'automobilismo sportivo, un sogno irrealizzabile per la maggior parte delle persone. E' bizzarro vedere che un esemplare di questa vettura è stato messo in vendita su eBay ad un prezzo così elevato che suscita stupore. Attualmente, questa è l'auto più costosa presente sulla piattaforma.

Se vedere una LaFerrari su Ebay non vi sembra abbastanza, ecco una versione di colore rosa de LaFerrari, un pugno in un occhio per molti. Il proprietario di questa LaFerrari nera ha preso delle misure per proteggere l'investimento fatto quando ha acquistato questa prestigiosa vettura. Ha optato per l'applicazione di una pellicola protettiva ad alte prestazioni in fabbrica, che copre l'intera auto. L'auto è stata mantenuta in condizioni eccezionali, con un chilometraggio di appena 1.316 chilometri, rendendola essenzialmente come nuova.

Il prezzo richiesto per questa LaFerrari è di 4.350.000 dollari (poco più di 4.1 milioni di euro), rendendola attualmente l'auto più costosa disponibile su eBay. Altri veicoli di lusso seguono da vicino, come una Aston Martin DG4GT Zagato del 1960 a 3.790.000 dollari e una Lamborghini Sian FKP 37 del 2020 con una richiesta di 3.599.950 dollari.

Il prezzo include libri e manuali originali, due chiavi e altri accessori come il telo copriauto originale, una chiavetta USB Ferrari Telemetry e un caricabatterie per auto. Inoltre, l'auto è certificata da Ferrari Classiche ed è ancora coperta da un piano di estensione della garanzia e di manutenzione fino al 17 febbraio 2024.

Secondo alcune fonti interne a Maranello, Ferrari avrebbe in cantiere un modello di assolto prestigio e valore, dal costo di ben 50 milioni di euro.