Una Ferrari F40 da 1.000 cavalli che nessuno vuole: per la terza volta all'asta

Una Ferrari F40 da 1.000 cavalli sarà messa all'asta fra il 21 e 29 gennaio in quel di Scottsdale, da Barrett-Jackson. Si tratta di un esemplare più unico che raro della supercar realizzata per festeggiare il 40esimo anniversario della Rossa, che però nessuno sembra volere.

Nel giro di pochi mesi, infatti, la Ferrari F40 in questione è finita all'asta per ben tre volte, a cominciare dall'agosto scorso da RM Shoteby's. A dicembre è nuovamente stata battuta, ma anche in quel caso nessuno se l'è voluta assicurare, ed eccoci arrivati a Scottsdale: sarà la volta buona? Chi lo sa, fatto sta che questo diniego non si spiega tenendo conto che siamo di fronte ad una vettura assolutamente sublime e tenuta in maniera maniacale, così come si può notare dai numerosi dettagli evidenziati nelle foto pubblicate.

La Ferrari F40 in questione era stata consegnata nuova al concessionario olandese Kroymans Automotive nel 1989, ed in seguito utilizzata come auto da corsa, con alcuni accorgimenti, da Michel Oprey e David Hart nella serie Ferrari/Porsche Challenge. Inizialmente era stata dipinta di giallo poi in seguito è stata ri-verniciata in Grigio Nardo, una colorazione applicata in Italia, presso il prestigioso Gruppo Zanasi, e che conferisce alla F40 una certa eleganza. Nel contempo il bolide di Maranello è stato completamente smontato e rimontato, tirandolo a lucido, a cominciare dal motore, in grado di erogare fino a 1.000 cavalli a seconda della sua configurazione, una potenza decisamente “monstre”.

Spettacolari gli interni, di chiara ispirazione sportiva, visto che troviamo due sedili avvolgenti di colore blu, qualsiasi elemento inutile eliminato, cinture a quattro punti e anche una bombola del gas per spegnere eventuali incendi, giusto per non farci mancare nulla. Se la Ferrari F40 di Liberty Walk del Salone di Tokyo vi è sembrata vergognosa, allora dovreste buttare un occhio a co-tanta bellezza, e magari tentare anche di acquistarla.

Non è ben chiaro a quale prezzo sarà venduta, ma tenendo conto che solitamente per un F40 ci vogliono circa 2/2,5 milioni di euro, siamo certi che la cifra necessaria non si discosterà di molto dal valore di mercato. La cosa certa è che la Ferrari per il 40esimo continua ad affascinare gli amanti delle sportive a distanza di più di 35 anni, e c'è chi ha provato ad immaginare con un render la Ferrari F40 in versione moderna, ricevendo un ottimo riscontro.