C'è una Ferrari 328 GTB abbandonata in un campo: qualcuno la salvi!

Una Ferrari 328 GTB del 1988 è stata trovata parcheggiata in un campo fuori dall'Interstate 15, vicino a Las Vegas, in condizioni pietose. Il proprietario afferma che solo 1.500 unità di questa versione lasciarono gli stabilimenti nel 1988, rendendola potenzialmente un'auto molto rara.

L'auto ha subito gravi danni a causa degli anni di abbandono sotto il sole del Nevada, che hanno deteriorato la vernice gialla e riducendola in uno stato molto degradato. Tuttavia, la carrozzeria progettata da Pininfarina sembra essere in buona forma, offrendo una prospettiva positiva per un possibile restauro.

Sotto il cofano, la Ferrari 328 GTB è dotata di un motore V8 Tipo F105CB da 3,2 litri ad aspirazione naturale, che produce 270 cavalli. Nonostante il suo stato attuale, questa Ferrari ha un potenziale notevole, e il prezzo richiesto di 50.000 dollari (45.629 euro al cambio attuale) riflette sia i costi di restauro necessari che il possibile valore futuro dell'auto una volta restaurata.

Nei pressi di Fiorano sta già circolando quella che sarà l'erede de LaFerrari. Questa nuova ipercar ibrida, con nome in codice "F-250", è stata fotografata completamente camuffata, ma già alcuni dettagli saltano all'occhio.

Chissà se il recente brevetto Ferrari di due Joystick sostitutivi del volante possano rappresentare qualche indizio sul futuro del marchio e dei suoi prodotti. Certamente il fascino del cavallino è un qualcosa che nessun altro brand è capace di suscitare.