Là fuori c'è una Ferrari 250 GTE che vi aspetta, e potrebbe essere un affare

Le Ferrari 250 sono tutte iconiche, non c'è alcun dubbio. E' vero che le varianti GTO sono irraggiungibili in quanto a unicità e valore, ma sul mercato ci sono versioni di 250 più economiche e al contempo comunque fantastiche.

Parliamo di una Ferrari 250 GTE 2+2 Serie II, messa in vendita da Classic Cars per una cifra di 445.000 dollari. Si tratta di una vettura dotata di un generoso V12 da 3,0 litri, la cui potenza massima all'epoca si attestava sui 240 cavalli a 7.000 giri al minuto. Il cambio è un semplice quattro rapporti, con overdrive sulla quarta marcia inseribile elettronicamente.

Questo esemplare in particolare è stato venduto originariamente da Chinetti Motors nel '62. Il primo proprietario è sconosciuto, ma è passata poi di mano l'11 Ottobre del 1988 quando aveva percorso 77.301 km. Evidentemente se l'era proprio spassata. Comunque in seguito ha subito un'opera di completamente completo restauro durata dal 1990 al 1997, e per far ciò è stato addirittura separato il telaio dalla carrozzeria. Carrozzeria, telaio, vernice, motore e gran parte della meccanica sono quindi praticamente intonse, e da allora sono stati coperti altri 4.023 km.

Come potete notare dalla galleria in fondo alla pagina questa Ferrari 250 GTE è assolutamente immacolata, al punto da sembrare nuova. Inclusi nell'eventuale acquisto anche gli attrezzi, il martinetto, la ruota di scorta e i documenti sul restauro. Le immagini testimoniano la grandezza di Pininfarina nel design estetico, e i soli 954 esemplari prodotti non fanno altro che rendere questa macchina ancora più ambita, nonostante all'epoca il prezzo di partenza fosse di soli 12.600 dollari.

