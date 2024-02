Ma c'è davvero un secondo produttore di auto che vorrebbe investire in Italia?

"Un secondo costruttore in Italia? È da augurarselo... e anche un terzo”. Questo quanto diceva soltanto due giorni fa il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, commentando la vicenda Stellantis.

Il governo ha di fatto dichiarato guerra al gruppo di automobili che racchiude al suo interno Fiat, Peugeot, Jeep, Citroen e Opel, fra gli altri, e ha chiamato a gran voce un secondo costruttore. Ma analizziamo un attimo la situazione: davvero c'è qualcuno intenzionato ad investire in Italia oltre a Stellantis, che tra l'altro potrebbe fondersi con Renault?

Difficile trovare una risposta affermativa a tale domanda e vediamo insieme perchè. Il primo nome che viene in mente, il più prestigioso, è quello di Tesla, ma i vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno corteggiato in lungo e in largo il produttore americano senza ottenere riscontri. Elon Musk non ha mai fino ad oggi dato segnali positivi, nonostante le più visite, anche recenti, nel nostro Paese.

Un marchio cinese sarebbe un po' un controsenso alla luce della campagna mediatica di parte del governo contro le auto elettriche e contro la Cina: il gigante asiatico produce quasi totalmente auto full electric o plug-in, di conseguenza non sembrerebbero affini all'Italia. Tra l'altro BYD, il principale marchio di Cina, aprirà a breve una fabbrica in Ungheria, di conseguenza per il momento non sembra intenzionato ad altri investimenti.

Cosa rimane? Le tedesche sono assolutamente da escludere, così come le americane e le giapponesi, tenendo conto che chi delocalizza lo fa quasi sempre nell'est Europa per via del più basso costo della manodopera. Tra l'altro bisogna tener conto dell'eccessiva burocrazia dello stivale, degli stipendi ai minimi e del fatto che nel nostro Paese, al di là dello stabilimento di Pomigliano, fuori dagli ammortizzatori sociali dal primo gennaio, tutti gli altri sfruttano cassa integrazione o viaggiano a turni ridotti.

Insomma, una situazione tutt'altro che rosea quella dell'Italia, che non sembra in grado, almeno per ora, di attirare nuovi ricchi investitori, e lo dimostrano anche le grandi fabbriche dismesse, con le ragnatele da tempo.

La fabbrica di Termine Imerese è stata chiusa da Fiat il 31 dicembre del 2011, e di fatto è rimasta così da 13 anni a questa parte. Da qualche mese lo stesso destino è toccato a Grugliasco, dove si costruivano le Maserati, altro sito che al momento rimane deserto. Tanti segnali, tutt'altro che positivi: non è che forse sarà il caso di tenerci stretto Stellantis con tutti annessi e connessi?