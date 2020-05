Finché c'è il covid-19 in Georgia la patente si prende senza fare l'esame

Prendere la patente non è esattamente un gioco da ragazzi, e non a caso una buona fetta degli automobilisti ricorda gli esami (pratica e teoria) come motivo di forte ansia. Ovviamente ora in molti Paesi prendere la patente è pressoché impossibile, dato che gli esami sono sospesi. Ma in Georgia (USA) questo non è un problema, anzi.

Il Governatore dello Stato americano della Georgia con un decreto ad hoc ha sospeso gli esami di guida, in compenso non ha sospeso affatto la possibilità di ottenere la patente.

Ma attenzione, perché si tratta di una licenza provvisoria. Ma facciamo un passo indietro.

Il New York Times spiega che la possibilità è stata istituita da un ordine esecutivo dello scorso 23 aprile, circa due settimane fa. La licenza dura un anno e un giorno dal momento del rilascio, e gli adolescenti che ne fanno richiesta (negli USA basta avere 16 anni) devono obbligatoriamente avere l'autorizzazione dei loro genitori o di un tutore.

Ad oggi oltre 19.483 persone hanno già ottenuto la loro patente provvisoria in questo modo.

Ad ogni modo, possono beneficiare dell'opportunità solo i candidati che abbiano già soddisfatto una serie di requisiti necessari per accedere all'esame pratico: ad esempio aver fatto 40 ore di guide su strada con la supervisione di una persona abilitata.

Il Wisconsin si sta già muovendo per fare altrettanto, ma in quel caso le ore di guida che devono essere state fatte prima del lockdown scendono a 30.