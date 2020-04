Cos'è il Coal-Rolling: ecco come le Tesla vengono ricoperte di fumo nero

Sapete cos'è il Coal-Rolling? Se seguite le nostre pagine probabilmente si, poiché è un fenomeno di cui abbiamo parlato spesso. Può essere spiegato con il fumo nero emesso da alcuni pick-up a gasolio, sovralimentati appositamente per lasciare una scia altamente inquinante dietro di loro. Spesso con questo stratagemma sono state colpite delle Tesla.

Che negli USA ci sia qualche problema fra proprietari di grossi pick-up e vetture elettriche Tesla non è certo una novità. I primi screzi sono iniziati quando Elon Musk e soci hanno iniziato ad acquistare lotti di terreno per costruire i famosi Supercharger, stazioni di ricarica i cui stalli sono riservati proprio alle Tesla.

Questa cosa non è andata giù a molti, che hanno iniziato a occupare abusivamente le piazzole di ricarica con i pick-up. Da allora è iniziata una sorta di guerra senza quartiere, con i pick-up intenti a bullizzare senza grossi problemi le berline e i SUV elettrici dell'azienda di Elon Musk alla prima occasione buona. Per capire con esattezza di cosa stiamo parlando, mandate pure in Play i video che trovate in pagina; una serie di filmati che mostrano gli ultimi e più clamorosi eventi legati al Coal-Rolling - di cui abbiamo testimonianza grazie alla Teslacam, la funzione che registra da più angolazioni a mo' di dashcam.