C'è una città negli USA dove vi sono 14mila auto abbandonate, e sta diventando un problema

Immaginatevi un'enorme autodemolitore a cielo aperto. Così potrebbe essere descritta Oakland, città della California con quasi 500mila abitanti, che vanta un parco di auto abbandonate a dir poco record.

Solo nei primi sei mesi del 2023 ne sono state segnalate 14mila, e in questo primo scorcio di 2024 il numero è continuato a salire. Ok, non vi è la replica della Renault Clio V6 scoperta negli scorsi giorni, ma ve ne sono altre diverse migliaia, la maggior parte delle quali vecchie e incidentate.

Il problema nel problema è che le auto vengono rimosso dopo molto tempo dalla segnalazione, se non addirittura lasciate dove stanno. In poche parole vige la regola che se una vettura è ad esempio parcheggiata e non da fastidio a nessuno, a quel punto ci vorrà un bel po' prima che venga rimossa. Tra l'altro la città sta esaurendo i depositi e i magazzini dove portare le auto, e a volte le vetture abbandonate vengono impilate una sopra l'altra visto il poco spazio

Il "fastidio" si ha nel momento in cui le stesse auto risultano essere di intralcio, bloccando quindi accessi a casa, aziende e persino scuole. Anche quando parcheggiate danno fastidio, visto che tolgono spazio destinato agli automobilisti. L'emittente tv ABC 7 ha girato un servizio sulla vicenda e nel giro di 30 minuti ha trovato circa 50 auto abbandonate, tutte in stato di evidente degrado.

Non siamo ai livelli dei SUV Porsche, BMW e Mercedes depredati a Roma, ma poco ci manca. Molte auto sono state rubate, altre smontate, versando in condizioni disastrose. Il dipartimento di polizia di Oakland, risponde alla denuncia solo se un veicolo blocca l'accesso di un'abitazione mentre per tutte le altre auto bisogna fare riferimento al Dipartimento dei trasporti, che come spiegato sopra, è oberato di lavoro.

La città sta pagando quasi un milione di dollari all'anno in costi di deposito, con un lotto superiore ai 2.000 veicoli, ed è logico capire come mai non intende farsene carico di altri. Qualcosa potrebbe comunque cambiare da qui a breve visto che Oakland ha votato per aumentare i finanziamenti per risolvere il problema ed inoltre si stanno assumendo 15 tecnici che controlleranno i parcheggi e segnaleranno eventuali veicoli abbandonati.

