C'è un case per desktop a forma di Tesla Cybertruck

Il fatto che il Cybertruck abbia delle forme estremamente squadrate e molto distanti da quanto visto fino ad oggi nel mondo dell'auto ha ovviamente acceso la creatività di un gran numero di persone. Il pick-up è già stato accostato agli oggetti più disparati. E ovviamente qualcuno ha anche riprodotto il veicolo con i Lego in tempi record.

Ora MyElettronics vende anche un case per computer a forma di Cybertruck. Si chiama CyberNUC ed è compattibile con tutti i computer compatti NUC della Intel. Il design è stato direttamente pensato dall'azienda olandese MyElettronics.

Il case pesa appena 1 kg e riprende le forme del Cybetruck originale, la verniciatura con effetto metallico viene poi interrotta nella parte frontale per simulare i LED dei fari del truck sviluppati orizzontalmente. Non è ad ogni modo un case economico, anzi. Viene venduto a 121€, ma in compenso le spese di spedizione sono incluse.

Potete farvi un'idea più chiara guardando il video in apertura.

Il Cybertruck è stato presentato a fine novembre. Un video lo mostra già in strada, ma la produzione non inizierà prima del 2021, mentre il modello AWD tri-motor arriverà addirittura nel 2022. Se proprio non riuscite ad aspettare così tanto, il CyberNUC potrebbe fare al caso vostro.