Le e-bike volano in Europa: vendute 5,5 milioni di unità nel 2022

Nell'articolo di presentazione del nuovo casco Abus Pedelec 2.0 ACE abbiamo scritto che in Europa le e-bike sono sempre più vendute: a supporto di questa affermazione arrivano ora i dati ufficiali di CONEBI, diffusi in Italia dall'ANCMA.

Il boom è nero su bianco: le e-bike volano in Europa, nel 2022 infatti sono stati 5,5 milioni i pezzi venduti. Anche se le vendite di bici muscolari sono in calo, le biciclette elettriche stuzzicano gli investimenti (che infatti crescono), creano nuovi posti di lavoro e muovono un volume d'affari complessivo di 21,2 miliardi di euro, +7,5% se guardiamo al 2021 per la sola vendita di bici. Dati alla mano, le biciclette muscolari hanno dunque subito un vistoso calo: dalle 17,1 milioni di unità del 2021 siamo scesi a 14,7 milioni di unità nel 2022.

Guardando alla produzione, nel 2022 sono state assemblate in Europa 15,2 milioni di biciclette, di cui 5,4 e-bike. Anche la produzione di parti e accessori per biciclette ha fatto registrare un ottimo aumento nel 2022, portando il valore del settore a 4,8 miliardi di euro contro i 3,6 miliardi di euro del 2021. Gli investimenti invece nel 2022 hanno toccato quota 2 miliardi di euro, +14% rispetto agli 1,75 miliardi di euro del 2021; significa che l'industria crede fortemente nelle potenzialità del mercato bici e questo ha creato un aumento costante del 3% dal 2021 dei posti di lavoro diretti.

"I dati del mercato europeo sono in linea con le tendenze di crescita nazionali del 2022, che abbiamo delineato con le nostre stime. Accanto al continuo successo della bici a pedalata assistita, appare evidente che quello del ciclo è un settore trainante di cui tener conto con maggiore lungimiranza, valorizzando la domanda sul mercato interno, soprattutto alla luce della leadership produttiva che il nostro Paese detiene nell’Eurozona. Siamo di fronte ad un’industria con maggiori professionalità e nuove competenze rispetto al passato, che solo l’anno scorso ha generato in Italia un volume d’affari di 3,2 miliardi di euro, che offre occupazione e soluzioni concrete all’esigenza di mobilità che viene soprattutto dai contesti urbani", ha dichiarato il presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) Paolo Magri.