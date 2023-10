Le e-bike vendono più delle muscolari? Presto le bici potrebbero vendere più delle auto

Le città europee stanno diventando sempre più green, con milioni di utenti che stanno passando alla bicicletta per recarsi al lavoro o andare a scuola. Addirittura esiste un Paese europeo in cui le e-bike vendono ormai più delle bici tradizionali.

Parliamo della Germania, dove per la prima volta le nuove biciclette a batteria potrebbero superare, in termini di vendite, quelle muscolari. La nazione ha già una grande tradizione in questo senso, addirittura due dei più grandi produttori mondiali di motori per biciclette elettriche sono tedeschi, pensiamo a Bosch e Brose. Stando ai dati della German Bicycle Industry Association, le vendite di bici nel Paese hanno raggiunto un nuovo record: 7,36 miliardi di euro lo scorso anno. Nel 2022 le e-bike hanno rappresentato quasi la metà del mercato (com'è andato il mercato bici in Italia nel 2022?), nel 2023 però tutte le proiezioni vedono le e-bike vendere più delle muscolari. Una ricerca di Deloitte ha mostrato come i cittadini tedeschi fossero più propensi ad acquistare nuove biciclette elettriche che auto a zero emissioni (2,5x); degli intervistati solo il 7% ha affermato di star già guidando un’auto elettrica, mentre il 18% ha detto di possedere una e-bike.

La grande diffusione delle biciclette non sta vivendo un boom solo in Germania, sono diversi i Paesi in cui è in atto una vera e propria rivoluzione, tanto che diverse proiezioni sono convinte che ben presto le e-bike venderanno più delle auto nel vecchio continente. In particolare la Confederation of the European Bicycle Industry (CONEBI) è convinta che le e-bike possano toccare quota 7 milioni di unità entro il 2025, Bike Europe porta questa cifra addirittura a 10 milioni. Mentre il desiderio di possedere una bici elettrica sale in tutta Europa, la voglia di impegnarsi nell’acquisto di un’auto privata è in calo: nei prossimi 5 anni il settore potrebbe subire un calo del 25%.

I motivi sono presto spiegati: anche se le e-bike non sono particolarmente economiche, costano parecchio meno di un’auto elettrica e non hanno grandi costi di gestione. Non ci sono tasse di possesso o assicurazioni da pagare, inoltre i costi dell’energia elettrica per la ricarica delle batterie equivalgono a pochi euro ogni anno. Ora non resta che lavorare sul fronte culturale: in Italia avvengono ancora tantissimi incidenti e le automobili sono regine incontrastate della mobilità. Per mettersi al passo di altri Paesi europei bisognerà lavorare sodo, soprattutto sul piano dell’educazione.