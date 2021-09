La e-bike di Valentino Rossi a EICMA 2021: sarà la VR46 E-MTB

Valentino Rossi non è soltanto una leggenda delle due ruote (che si appresta a finire, con la notizia del ritiro dalla MotoGP di Valentino Rossi) ma è anche un brand di successo - ed è proprio il marchio VR46 che ha intenzione di lanciare la sua prima e-bike.

Si chiamerà VR46 E-MTB e nasce dalla collaborazione fra VR46 Racing Apparel e MT Distribution, azienda specializzata in micro mobilità elettrica che distribuisce anche i nuovi monopattini e bici elettriche di Ducati. Due i modelli presenti a listino: uno di alta gamma definito Premium e un altro in edizione limitata, che sarà prodotto in soli 46 pezzi.

Ufficialmente entrambe le bici verranno mostrate al prossimo EICMA 2021 di Milano in programma a novembre. Nella stessa occasione verranno comunicati al pubblico tutte le specifiche tecniche, che per ora dunque restano un mistero. Possiamo soltanto fidarci delle parole di MT Distribution, che si è occupata in prima persona della progettazione del telaio con un progetto nato nella Motor Valley italiana, in Emilia-Romagna.

Le VR46 E-MTB promettono una pedalata estremamente lineare e un grande controllo in discesa e in curva, oltre a garantire l’alta qualità costruttiva di una produzione Made in Italy. Presente anche un sistema Flip Chip in grado di modificare in pochi secondi la geometria della e-bike per adattarsi alla strada. Le altre specifiche note vedono un motore Bosch, un sistema di sospensioni con forcella da 160 mm e ammortizzatore 205/67,5, dunque sarà una Full Suspension come si intuisce anche dall’immagine teaser, e pneumatici Pirelli Scorpion E-MTB. Non vediamo l’ora di saperne di più, prezzi compresi.