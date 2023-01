Le e-bike da tenere d'occhio nel 2023: dalla città al gravel

Mentre ci si accapiglia sul caro carburanti e si fanno i conti con un mercato dell’auto alquanto schizofrenico, fra prezzi alti e tempi di consegna molto lunghi, le bici elettriche raccolgono sempre più appassionati in tutto il mondo. Ecco ad esempio alcune delle e-bike più attese del 2023 appena iniziato.

In cima alla lista, almeno per quanto ci riguarda, mettiamo la Desiknio X20 Gravel appena presentata. Si tratta di una e-bike estremamente interessante che pesa soltanto 12 kg, nonostante questo offre un cambio Campagnolo a 13 velocità, un motore Mahle X20 con 23 Nm di coppia e una batteria da 236 Wh. Il suo prezzo è di 7.495 euro. Per qualcosa di più accessibile, per così dire, date un’occhiata anche alle nuove X35 Pinion e X20 Pinion, soprattutto se non vi interessa il mondo Gravel.

A metà gennaio dovrebbero iniziare le consegne della nuova Cairn E-Adventure Rambler, un’altra e-bike da Gravel lanciata a fine 2022. Offre un ammortizzatore frontale fino a 40 mm di escursione e una geometria del telaio riveduta e corretta rispetto al passato. Anche in questo caso abbiamo un cambio Campagnolo a 13 velocità. Il suo prezzo è di 5.000 euro.

Nel corso del 2023, più precisamente in primavera, sarà disponibile anche la nuova B’Twin Long Distance 920 E con cambio automatico, attesissima e-bike prodotta da Decathlon che si fregia di un cambio innestato direttamente nel blocco centrale, dunque non dovremo più cambiare marcia in maniera manuale, penserà la bici a cambiare passo all’arrivo della prima salita. Aspettiamo solo di sapere il prezzo esatto per l’Italia.

Gli amanti della montagna apprezzeranno anche l’arrivo sul mercato della nuova Haibike Lyke, leggera eMTB pensata appositamente per i più ambiziosi ciclisti da trail. Offre un’escursione dell’ammortizzatore 140/140 mm, una geometria ben bilanciata, ruote da 29”, un telaio in lega, un sistema FAZUA RIDE 60 con batteria da 430 Wh. Tre le varianti disponibili con prezzi a partire da 6.499 euro.

A quanto pare, il 2023 sarà un anno particolarmente frizzante per il Gravel: anche la nuova BMC Roadmachine 01 AMP X è perfetta per la causa e offre - fra le altre cose - una drive unit TQ-HPR50 con gomme Pirelli Cinturato Gravel H da 35mm. Due le versioni che possiamo ordinare, la Roadmachine 01 AMP X ONE a 8.499 euro e la Roadmachine 01 AMP X TWO a 7.499 euro.

Finora abbiamo parlato di e-bike particolarmente costose, di fascia alta, gli amatori invece su cosa potranno puntare? Sicuramente non bisognerà perdere d’occhio la nuova Nilox K1 MID vista a EICMA 2022, pronta ad arrivare sul mercato ad aprile 2023. Il suo prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.900 euro con 80 km di autonomia. Sempre a proposito di Nilox non bisogna dimenticare le nuove K2 MID e K3 MID, sempre in arrivo in primavera e in estate 2023 ma con un prezzo di cartellino maggiore.

Se 1.900 euro sono ancora tanti per voi, possiamo consigliarvi la Eleglide CityCrosser che abbiamo provato a gennaio 2023, una e-bike pensata appositamente per la città il cui prezzo di listino non va oltre i 1.099 euro - Eleglide stessa però propone spesso sconti sul suo sito oppure tramite Amazon. Fino al 31 gennaio 2023 ad esempio potete sfruttare il codice sconto NewYear50E sul sito Eleglide per avere subito uno sconto di 50 euro.

Questo articolo sarà molto probabilmente "itinerante", aggiorneremo con "nuove puntate" la lista delle e-bike più interessanti dell'anno con il passare del tempo, dunque continuate a seguirci per non perdervi nessuna nuova uscita.