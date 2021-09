Questa e-bike SUPER73 celebra la Porsche 935 vittoriosa a Le Mans

Amate sia le Porsche che le e-bike? Abbiamo il prodotto perfetto per voi: la nuova SUPER73 ispirata alle Porsche 935 vittoriose alla 24 Ore di Le Mans nel 1979.

Parliamo di una one-off da collezione basata sulla SUPER73 S2, con livrea ispirata alle Porsche 935 citate sopra. A impreziosire un telaio in color verde acqua troviamo degli sgargianti pedali rossi, manopole sul manubrio in viola, cerchi e parte inferiore del telaio in arancione. A livello tecnico abbiamo una batteria da 960 Wh e un motore a 48 V EPAC da 250 W, limitato per motivi di legge a 25 km/h.

Le ruote sono da 20", le sospensioni invece sono Air Spring da 120 mm, sul manubrio troviamo inoltre un comodo schermo LCD per gestire l'assistenza elettrica - con tanto di connettività IoT opzionale. Sempre a richiesta è anche possibile avere il pacchetto Off-Road.

Quattro le modalità di assistenza, Eco, Tour, Sport e Super, da abbinare con un cambio a 10 velocità. L'altezza della sella da terra è di 78 cm mentre il peso massimo supportato è di 150 kg. Non abbiamo parlato dei freni, che sono Magura MT4e da 180 mm sia all'anteriore che al posteriore. Negli USA viene venduta a 2.695 dollari, in Europa invece ci aspetteremmo un prezzo attorno ai 3.900 euro, come altre varianti custom della SUPER73-S2.

Sempre a proposito di Porsche e due ruote, non perdete la nostra prova delle Porsche eBike Cross e Sport nella natura francese. Se invece avete l'ansia da autonomia anche sulle e-bike, date un'occhiata al sistema Bosch DualBattery che raddoppia l'energia.