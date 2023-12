La prima e-bike super leggera di Decathlon: pesa appena 14 kg

Decathlon continua a investire, tramite i suoi vari marchi sportivi, in nuovi modelli di biciclette elettriche “low cost”, per così dire: oggi vi parliamo dell’interessante Van Rysel E-EDR AF Apex, leggera senza troppi compromessi.

Per Decathlon si tratta del primo esperimento riguardo a una e-bike super leggera: il prodotto pesa infatti soltanto 14 kg, davvero poco per un’elettrica. Questo nonostante i componenti installati, che sono di buon livello, pensiamo ad esempio a un cambio a 12 velocità Sram APEX con freni a disco idraulici della medesima serie. Per raggiungere più pubblico possibile, Van Rysel offre la sua e-bike sia in versione maschile che femminile, offrendo un motore Mahle X35 su entrambe le varianti da 250 W di potenza e con 40 Nm di coppia. Tre i livelli di assistenza, gestibili tramite il computer di bordo BC900 con GPS integrato.

Pensando all’autonomia, Decathlon dichiara 160 km con una singola carica grazie a una batteria da 250 Wh e a un Range Extender, anche se come sempre la reale autonomia dipende dal tipo di utilizzo e dalla strada. In salita con il massimo livello di assistenza i 160 km diventano difficili da raggiungere. Decathlon assicura che si tratta di una bici estremamente robusta nonostante la leggerezza, il suo telaio in alluminio e la sua forcella in carbonio infatti sono stati testati nel mondo reale per 6 mesi nelle condizioni più disparate. Arriviamo così a parlare del prezzo: in alto abbiamo scritto “low cost” ma ovviamente bisogna inquadrare tutto nella giusta direzione. La Van Rysel E-EDR AF Apex viene proposta a 2.800 euro, una cifra non economica in senso assoluto ma che è ottima per il tipo di e-bike super leggera di cui stiamo parlando.

Ricordiamo che negli ultimi anni la catena di negozi sportivi si è spesa molto nella produzione di e-bike, pensiamo ad esempio alla prima e-bike con cambio automatico di Decathlon.