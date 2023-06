Una e-bike dallo spirito Red Bull: ecco la Stromer ST7 ARBR

Il nome Red Bull è legato a doppio filo con numerosi sport (alcuni dei quali estremi), dalla MotoGP alla Formula 1. La società dell'omonima bevanda energetica supporta anche tantissimi atleti del mondo dello skateboarding e del ciclismo, non è strano dunque vedere una nuova e-bike associata al marchio che ti mette le ali.

La bici in questione si chiama ST7 ARBR, un acronimo che è anche un chiaro riferimento all'Alinghi Red Bull Racing Team, squadra competitiva che gareggia nel mondo della vela. Il team che solitamente solca i mari ha collaborato con Stromer, brand specializzato proprio nella creazione di e-bike (e-bike che vendono sempre più in Europa). Guardando alla scheda tecnica, il modello è spinto dal più potente motore di Stromer, ovvero il Syno II Sport, che al picco della sua potenza può toccare i 750 W e i 52 Nm di coppia.

È una bici pensata soprattutto per gli Stati Uniti, visto che la velocità massima di 45 km/h la rende più un ciclomotore che una e-bike (e dunque in Europa non può essere omologata regolarmente). A supportare il potente motore c'è una batteria BQ1440 da 48 V e 1.440 Wh, capace di promettere fino a circa 180 km con una sola carica. La trasmissione elettronica Pinion C1.12 Smart garantisce 12 velocità e permette la cambiata anche a bici ferma.

I cerchi firmati DT Swiss sono da 27,5", mentre le gomme sono delle Pirelli Angel ST Sport; continuiamo la carrellata tecnica con una cinghia Gates Carbon Drive (meglio una bici a catena o a cinghia?) e freni idraulici a quattro pistoncini con dischi da 203 mm. La ST7 ARBR ha anche luci di posizione anteriore e posteriore, luce del freno e e abbaglianti. Grazie alla connessione con la OMNI app di Stromer è possibile visualizzare la bici su una mappa in tempo reale, aggiornare il sistema OTA e bloccare/sbloccare la bici semplicemente allontanandosi/avvicinandosi. Ovviamente tutto ciò ha un prezzo: parliamo di 13.999 dollari per il modello base, ovvero 12.800 euro. Il modello sarà disponibile alla fine di giugno 2023.