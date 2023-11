La nuova e-bike MV Agusta per andare al lavoro in bici: leggera e dall'ottimo prezzo

Le e-bike sono sempre più desiderate e vendute, non a caso infatti alcuni importanti marchi delle quattro e delle due ruote si sono già cimentati nella produzione di qualche modello, spesso di alta fascia. Pensiamo a Ducati che nel 2023 ha lanciato la Powerstage RR Limited Edition, ora è il turno di MV Agusta.

Il brand famoso per le sue moto ha appena presentato la nuova Cortina Edizione Limitata, una e-bike commuter (dunque pensata soprattutto per chi si reca al lavoro in bici) che promette di essere estremamente leggera - nonostante l’assistenza elettrica.

Il telaio è realizzato in alluminio e fibra di carbonio, il quale permette il montaggio di staffe per il trasporto di borse e altro, può insomma diventare una piccola cargo. A muoverla troviamo un motore Mahle X35 che eroga 250 W di potenza e 40 Nm di coppia, alimentato da una batteria che promette fino a 75 km di autonomia, dunque più che sufficiente per coprire i nostri spostamenti quotidiani in città.

Il peso totale di questa bici è di appena 15,3 kg, davvero impressionante soprattutto se pensiamo a tutto il sistema elettrico, al cambio Shimano a 10 velocità e i dischi dei freni MT4 di Magura. Ovviamente tutto ciò ha un costo, anche se poteva andare molto peggio: parliamo di 3.790 euro, perfettamente in linea con l’offerta e più basso di molti altri modelli hi-end presenti sul mercato.