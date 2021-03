Le e-bike Moto Morini con antifurto integrato: conosciamo le City, Urban, Sport e Gravel

Chi è cresciuto negli anni ‘60 ricorderà bene il marchio Moto Morini, che oggi - passato sotto gestione cinese - è tornato a proporre interessanti prodotti a due ruote, anche sul fronte delle biciclette elettriche. Sul sito italiano del brand infatti è possibile trovare quattro modelli più una particolare Limited Edition.

Le e-bike Moto Morini sono le City 28”, la Gravel 28”, la Sport 27,5” e la Urban 26”. Tutte caratterizzate da un design particolare, con linee decise, motori e batterie “a scomparsa”. Condividono infatti una tecnologia Zehus “All-in-one”, che in un solo elemento integra motore e batteria (da 160 Wh).

Installato sul mozzo posteriore, il modulo garantisce 250 W di potenza, come legge impone, e una velocità massima di 25 km/h. Tutte e quattro le e-bike pesano appena 13,5 kg, un peso possibile proprio grazie al modulo Zehus che pesa appena 3 kg. C’è però un’altra particolarità che rende le e-bike Moto Morini pressoché uniche: offrono infatti un lucchetto antifurto integrato.

Se guardate bene il design, notate due tubi di colore nero oltre al telaio base; ebbene quello è un lucchetto a chiave e a codice personale (a 6 cifre) che può essere utilizzato per tutte le nostre soste quotidiane, una soluzione davvero smart creata in collaborazione con Milano Bike. Ma quanto costano questi particolari modelli? La City 28” si può avere a 2.750 euro, la Gravel 28”, la Sport 27,5” e la Urban 26” a 2.550 euro. Ancora disponibile la Limited Edition che ha ispirato tutti gli altri modelli, per un prezzo di 2.050 euro.

