Questa e-bike ha la Guida Autonoma come una Tesla: si chiama Weel-B Concept

Su queste pagine parliamo spesso di Guida Autonoma, del resto molte auto di nuova generazione arrivano al Livello 2, Mercedes-Benz già vende il Livello 3 e nei sogni di Elon Musk ci sono i robotaxi e il Livello 5. Oggi però vogliamo parlarvi di una bicicletta a guida autonoma piena zeppa di tecnologia.

Si chiama Weel-B Concept ed è probabilmente una delle biciclette più tecnologiche mai create. Nonostante questo, il suo design è abbastanza pulito e il frame di alluminio le dona un look decisamente futuristico - del resto l'ispirazione arriva dal Tesla Cybertruck, come ammesso dai tre creatori David Hansen, Justin Corbett e Dylan Meehan.

Esattamente come il Cybertruck, che può avvalersi di Autopilot, anche questa bici è in qualche modo in grado di pilotarsi da sola. Come le auto di Elon Musk, è il software a gestire ogni aspetto di questa e-bike: dall'applicazione per smartphone potete controllare i freni, i pedali, la sensibilità dell'acceleratore e molto altro, a seconda di quanto è permissiva la legge del Paese in cui circola - da noi ad esempio non si potrebbe omologare anche solo per via dell'acceleratore indipendente. In Italia avrebbe problemi anche per via della sua velocità massima: può toccare gli 80 km/h, velocità sempre controllata via software.

Ma che tipo di tecnologia troviamo a bordo? Nel frame di alluminio si nasconde una telecamera a 360 gradi, un radar e persino un LiDAR, la bici dunque può frenare da sola in caso di emergenza. Il software inoltre impara dalle vostre abitudini e si regola di conseguenza con il passare del tempo, ottimizzando le performance al vostro stile di guida. La funzione Weel Copilot sembra poi essere capace di tenervi in equilibrio anche senza tenere con le mani il manubrio. Purtroppo non conosciamo in dettaglio la sua scheda tecnica, chi l'ha creata però afferma che possa costare attorno ai 5.000 dollari, peccato però che non sia ancora in vendita.



Sarebbe molto comoda per viaggiare a Bergamo in questo periodo: il comune vi paga se andate al lavoro in bicicletta.