Le e-bike Fiido sono in sconto: fino a 600 euro in meno (anche sulla E-Gravel)

Stiamo entrando a grandi falcate nella cosiddetta Holiday Season, fra l’immancabile Halloween, il Ringraziamento USA e ovviamente Natale, e Fiido ha già lanciato la sua campagna promozionale per il periodo festivo, con sconti fino a 600 euro sulle sue bici elettriche di buona fattura.

L’iconica Fiido X che abbiamo provato al lancio nel 2022 viene venduta con uno sconto di ben 500 euro, ora infatti sul sito ufficiale Fiido è possibile averla a 1.299 euro anziché 1.799. Sull’interessante Fiido E-Gravel C21/C22 ci sono addirittura 600 euro di sconto: lei si acquista a 1.199 euro anziché 1.799 euro. Fra le mini e-bike abbiamo 200 euro in meno sulla Fiido D3 Pro, che viene venduta a 399 euro per la Holiday Season, e 100 euro in meno sulla Fiido L3 con ben 200 km di autonomia: ora costa 899 euro.

Fra le pieghevoli standard size abbiamo in sconto la Fiido D21 con sensore di coppia (al pari della Fiido X), a 999 euro grazie a 300 euro in meno, stesso sconto applicato alla Fiido D11 con 100 km di autonomia: ora costa 799 euro. Passiamo così alle e-bike con gomme fat: la Fiido T1 Pro da 750 W costa ora 1.499 euro con 200 euro di sconto (attenzione però perché il motore ha potenza superiore al consentito in Europa per le e-bike), la Fiido M1 Pro invece costa 899 euro con 200 euro di sconto. Chiudiamo con la Fiido M21 con sensore di coppia in offerta a 999 euro con 300 euro di sconto.

Probabilmente con tutti questi numeri, prezzi e modelli vi abbiamo confuso le idee, dal canto nostro però vi consigliamo soprattutto la Fiido X che ormai conosciamo bene, la E-Gravel se non amate i design pieghevoli, la D11 per una scelta “budget”.