Le e-bike Fiido in sconto fino a 300 euro: via alle offerte green 2023

L’estate è ormai pronta a entrare nel vivo e per molti potrebbe essere questo il momento perfetto per acquistare una nuova bici, magari elettrica. Per festeggiare la bella stagione Fiido ha appena lanciato una promozione: fino a 300 euro di sconto sulle sue e-bike.

Fiido è un marchio che ci sta particolarmente a cuore, offre prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo ed è davvero difficile rimanere delusi con una delle loro e-bike. A fine 2022 abbiamo provato per le strade di Milano la nuova Fiido X, e-bike pieghevole che ci ha davvero divertiti, e oggi è possibile acquistare anche lei in sconto: da 1.799 euro, il suo classico prezzo di listino, è possibile arrivare a 1.599 euro.

Grazie ai Green Deels, gli sconti possono andare da 100 a 300 euro, mentre sugli accessori avete il 10% di sconto. Fra le altre offerte di rilievo vi segnaliamo: la Fiido T1 Pro, che può trasportare fino a 200 kg di peso e costa in promozione 1.499 euro, e la Fiido M1 Pro con ruote fat, proposta ora a 999 euro. Sono in sconto anche le e-bike e i monopattini M1 Pro, M21, D21...

Per i più esigenti, Fiido ha creato anche la E-Gravel, una bicicletta dal telaio standard (non pieghevole) che costa 1.599 euro, anche se questo modello non sembra essere in promozione. Vi rimandiamo al sito ufficiale Fiido per tutte le offerte green dell’estate 2023, ricordandovi che il marchio spedisce i proprio prodotti dalla Polonia, dunque non correte il rischio di incappare in tasse doganali.