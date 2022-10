Le e-bike Fiido scontate fino a 300 euro: parte il Crazy November

Novembre, il tradizionale mese del Black Friday, è ormai alle porte e quest'anno Fiido ha deciso di lanciare delle promozioni "scottanti" con il suo Crazy November, attivo dal 21 ottobre al 30 novembre 2022.

La società cinese ha di recente lanciato la sua Fiido X, innovativa e-bike che abbiamo provato con estrema soddisfazione (la nostra prova della nuova Fiido X pieghevole). In gamma però esistono altri modelli validi e meno costosi, coinvolti fra l'altro nel Crazy November. Qualche esempio:

La Fiido D3 Pro è proposta a 599 euro anziché 699 euro, la particolare Fiido T1 invece costa ora 1.499 euro anziché 1.699, inoltre tutte queste ultime Fiido T1 non hanno più il problema del telaio che si spezza - Fiido vi regala 10.000 dollari se si spezza il telaio.

Assolutamente da non perdere poi abbiamo la Fiido M1 Pro ammortizzata, che ora costa 1.199 euro anziché 1.299, e infine la Fiido D11, assoluto best seller che ora si può acquistare a 999 euro anziché 1.099. Chiudiamo con la Fiido L3 a 899 euro e la Fiido D21 a 1.199 euro, con una sorpresa: gli iscritti al Gruppo Facbook Fiido Ebike Owners Group hanno diritto a ulteriori 100 euro di sconto. Tutte le bici sono spedite gratuitamente e arrivano dalla Polonia, dunque non rischiate di dover pagare la dogana dalla Cina.