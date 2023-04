Le e-bike Eleglide in sconto con le offerte di Pasqua 2023: fino a -150 euro

La Pasqua 2023 è sempre più vicina e per l'occasione Eleglide, il marchio specializzato in e-bike e monopattini elettrici, ha lanciato nuovi sconti dedicati. Scopriamo l'Happy Easter Discount di Eleglide.

Se seguite con attenzione le nostre pagine conoscete sicuramente il marchio Eleglide, più volte vi abbiamo segnalato promozioni e parlato di nuovi prodotti in uscita. A gennaio 2023, anticipando di fatto la primavera, abbiamo provato la nuova Eleglide Citycrosser, e-bike cittadina che ora potete acquistare in sconto assieme a tutti gli altri modelli della gamma.

Con l'Happy Easter Discount potete sfruttare 50 euro di sconto con il codice EASTER50 acquistando una singola bici o un monopattino elettrico, prendendo due bici/monopattini invece potete arrivare a 150 euro di sconto con il codice EASTER150 da inserire sul sito italiano di Eleglide in fase di checkout. Dovete affrettarvi però perché l'offerta scade il prossimo 9 aprile.

In particolare vi segnaliamo che la Citycrosser ha già subito un calo di prezzo e ora si può avere a 999,99 euro, per i terreni più sconnessi invece vi consigliamo di dare un'occhiata alla Tankroll con ruote fat disponibile a partire da 1.199,99 euro. Altre occasioni interessanti sono la M1 Plus a 849,99 euro e la M1 a soli 680,99 euro, che con l'offerta di Pasqua si prende a 630,99 euro. Per gli amanti dei sentieri montani invece c'è sempre la F1, Mountain Bike elettrica che si può avere a 789 euro.