Le e-bike economiche o 'Fai da te' possono essere pericolose? New York le ha vietate

A New York sta succedendo qualcosa di molto particolare: la Grande Mela si sta mettendo contro le e-bike. Certo non tutte le e-bike, solo quelle più economiche, prive di certificazioni, che possono rivelarsi molto pericolose.

Come ben sappiamo anche in Italia, sul mercato esistono e-bike di tutti i tipi, da quelle più economiche e “anonime” (talvolta anche costruite con un pizzico di Fai da Te, con motori e batterie aggiunti alla buona) a quelle di alta fascia, dal prezzo proibitivo. Ebbene la città di New York si sta scagliando proprio contro le e-bike più economiche, che spesso arrivano dall’oriente senza grandi certificazioni.

Nella Grande Mela l’e-bike sta diventando un mezzo super diffuso, una soluzione eccezionale per combattere il traffico congestionato della città, famoso praticamente in tutto il mondo. Su decine di migliaia di e-bike che ormai circolano a New York una buona fetta possiede elementi non regolamentati, un problema che riguarda soprattutto le batterie che - essendo chimiche - possono esplodere o prendere fuoco, e dunque diventare pericolose per la comunità. Un problema che si sta diffondendo soprattutto nella comunità dei rider, i fattorini che consegnano cibo e altri beni in giro per tutta New York 24 ore al giorno.

Per questo motivo la città ha bannato tutte quelle e-bike non conformi alle certificazioni UL: senza una certificazione di sicurezza, non sarà possibile vendere una e-bike nella Grande Mela. Secondo Fortune, il provvedimento vieterebbe anche la manomissione delle batterie e la vendita di batterie ricondizionate, magari realizzate con celle agli ioni di litio recuperate da unità usate.

Anche se Milano non è New York, dobbiamo ammettere che nel capoluogo lombardo vediamo in strada e-bike di tutti i tipi, con batterie installate alla buona, acceleratori totalmente illegali in Europa, motori in grado di raggiungere i 40-50 km/h (e a Roma e nelle altre grandi città siamo certi che sia lo stesso...). Mezzi pericolosi che rischiano di fare danni non solo alle singole persone, anche all’intera comunità di ciclisti, chissà che anche le città italiane non prendano spunto dall’idea newyorkese...

Tutto questo mentre in California si pensa a una patente per la guida delle e-bike.