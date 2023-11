Questa e-bike costa 25.000 euro: è la nuova Lotus Type 136

Molti dei grandi marchi automotive del mondo hanno una passione nei confronti delle biciclette. Porsche ha creato le e-bike Sport e Cross, di recente vi abbiamo poi presentato la bici di design firmata Aston Martin, oggi tocca alla Lotus Type 136, una e-bike che vi lascerà a bocca aperta.

La Lotus Type 136 si appresta a farvi slogare la mascella per via delle assurde caratteristiche tecniche? Probabilmente no, noi puntiamo tutto sul prezzo: la First Edition viene venduta a 25.000 euro. Avete letto bene, costa più della nuova Citroën ë-C3 elettrica da 23.900 euro, ma per quale motivo?

Al di là del chiaro prestigio del marchio Lotus, parliamo di una e-bike esclusiva e ultra leggera che monta un potente motore HPS. Il telaio è fatto interamente in Italia in maniera artigianale, è in fibra di carbonio e pesa soltanto 9,8 kg. È leggero anche il motore, solo 300 grammi; in totale l’intero sistema di elettrificazione pesa 1,2 kg e secondo HPS è il più leggero del mercato. La batteria si trova al posto della borraccia e si può staccare cliccando semplicemente un pulsante.

Presentata durante un evento esclusivo a Londra, la Lotus Type 136 sarà prodotta in soli 136 esemplari e venduta nella sua variante First Edition da - per l’appunto - 25.000 euro. Nella primavera del 2024 invece dovrebbe arrivare una variante standard dal prezzo - si spera - più umano, è presto però per dirlo!