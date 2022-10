La prima e-bike con cambio automatico di Decathlon: si chiama B'Twin Long Distance 920 E

Sul fronte delle due ruote le nuove e-bike stanno spopolando sempre di più, nonostante nell'ultimo anno il Governo italiano non abbia concesso alcun incentivo all'acquisto (è però ripartito il bonus moto e scooter). Decathlon lo sa bene e ora porta l'asticella ancora più su con la nuova B'Twin Long Distance 920 E.

All'apparenza sembra una normalissima e-bike da città, ben realizzata e dal design accattivante, questo modello però nasconde una novità non da poco: è la prima bicicletta elettrica proposta da Decathlon ad avere il cambio automatico. Se con un cambio tradizionale è il conducente a dover cambiare manualmente la marcia in base alla pendenza del terreno, con la Long Distance 920 E (che comunque sarà solo il primo di diversi modelli a sfruttare questa tecnologia) sarà tutto automatico, il ciclista dunque ha vita facile e può viaggiare senza pensieri.

Il cambio automatico della nuova B'Twin Long Distance 920 E è stato creato in collaborazione con e2Drives, un'azienda belga, e porta con sé anche un altro vantaggio: non richiede un deragliatore o le leve per cambiare la marcia, dunque virtualmente la Long Distance 920 E ha anche bisogno di pochissima manutenzione. Purtroppo per il momento Decathlon non ha rilasciato ulteriori dettagli tecnici, non sappiamo ad esempio quanto sarà grande la batteria, di sicuro però la velocità massima sarà di 25 km/h, in linea con le regolamentazioni europee. Manca all'appello anche il prezzo, che conosceremo prossimamente, la bici infatti sarà disponibile dalla primavera 2023.