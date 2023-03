Tutto sulla nuova e-bike Audi: prezzo, disponibilità, caratteristiche

Che Audi avesse intenzione di lanciarsi nel mondo delle due ruote elettriche era risaputo, vi abbiamo anticipato la notizia lo scorso 8 marzo (il marchio e-tron arriva sulle e-bike), ora però la società tedesca ha diffuso nuovi dettagli in merito: scopriamo la nuova Audi Electric Mountain Bike.

Si tratta della prima e-bike nella storia di Audi, un prodotto chiaramente figlio dei nostri tempi, con le biciclette elettriche sempre più desiderate dal pubblico. Per il suo sviluppo Audi ha scelto un'azienda tutta italiana, ovvero Fantic, che ha creato la livrea della bici partendo dal prototipo fuoristrada Audi RS Q e-tron E2 che nel 2023 ha conquistato 2 vittorie e 14 podi di tappa alla Dakar.

A spingere l'e-bike Audi abbiamo un motore Brose S-Mah da 250 W che eroga fino a 90 Nm di coppia. La batteria Fantic Integra al litio può immagazzinare 720 Wh di energia, mentre il telaio di tipo mullet è in alluminio con foderi alti in carbonio. Prevede dunque una ruota posteriore da 27,5" con pneumatici da 2,8" di larghezza, mentre la ruota anteriore è da 29" con copertoni da 2,6" di larghezza. La forcella RXF38 m.2 invece è firmata Öhlins e ha steli da 38 mm di diametro e un'escursione fino a 180 mm. La forcella può essere regolata in diversi modi, mentre l'ammortizzatore - anch'esso Öhlins - è un TTX 22M a doppio tubo in configurazione 205x65 mm.

Completamente elettronico il cambio, un Sram GX Eagle AXS a 12 rapporti, mentre le leve dei freni sono Braking IN.CA.S. associate a un impianto frenante che si avvale di una pompa idraulica e pinze ricavate dal pieno e lavorate al CNC, d'ispirazione motociclistica, che fanno presa su dischi S3 Batfly da 220 mm all'anteriore e 203 mm al posteriore. Quattro le "mappature motore", per così dire: eco, tour, sport e boost, al di là della Modalità Walk che limita la velocità fra i 3 e i 6 km/h. L'audi Electric Mountain Bike powered by Fantic pesa 25,5 kg (batteria inclusa) ed è disponibile nelle taglie S, M e L. Sarà nelle concessionarie Audi entro la fine di marzo a un prezzo di 8.999 euro.