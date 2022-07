Questa e-bike può scalare l'Everest con una sola carica: costa 18.000 euro

Il Monte Everest è ben più di una semplice montagna, è un vero e proprio simbolo. Per molti è l'oggetto del desiderio, il mostro da battere, il confine da superare, così come per la nuova e-bike Optibike R22 Everest - che promette di farvi scalare l'Everest con una sola carica.

Di recente abbiamo parlato della montagna poiché due Tesla hanno raggiunto un campo base dell'Everest a 5.200 metri, un luogo inaccessibile alle auto termiche a causa della mancanza di ossigeno (e anche una Hyundai KONA Electric aveva tentato l'impresa Everest). Ora l'elettricità conquista l'Everest anche sulle due ruote. Creata da Optibike, la compagnia di biciclette più antica degli Stati Uniti, la nuova R22 Everest monta un'incredibile batteria da 3.260 Wh (3,26 kWh), incastonata in un telaio in fibra di carbonio Full Suspension.

Due le batterie che compongono il battery pack, una per ogni lato, perfettamente rimovibili; proprio grazie a questa grande iniezione di energia sarebbe possibile scalare l'Everest con una singola carica. Ovviamente tutto ciò ha un costo: la Optibike R22 Everest ha un costo negli USA di 18.900 dollari, circa 18.500 euro, quanto un'utilitaria di buon livello. Con la pedalata assistita fino a 25 km/h la bici promette 510 km di autonomia, inoltre secondo Optibike supporta un'ascesa verticale di oltre 7 km. Ad assistervi nell'impresa un motore PowerStorm montato centralmente da 1.700 W con 190 Nm di coppia, di fatto è una e-bike più potente di tanti scooter elettrici simil 50 cc in circolazione. I rapporti sono 14 e la massima velocità possibile è 58 km/h. Quale montagna vorreste scalare con questo mostro?